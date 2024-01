Ejubović nakon četiri mandata: Ne planira se kandidirati za načelnika Hadžića

U protekloj godini realizacija budžeta Općine Hadžići, od 19,6 miliona KM, bila je 95 posto. Ovo je jedan od razloga zbog kojih su u ovoj lokalnoj zajednici zadovoljni radom u 2023. godini. Na svečanosti, organizovanoj kako bi se sagledalo urađeno u protekloj godini, istaknut je i usaglašen rad Vijeća s načelnikom i općinskim službama, piše TVSA.

Tokom proteklih decenija, većina infrastrukturnih projekata, gotovo 90 posto, realizovana je u Hadžićima. I u 2023. je bilo ulaganja u razvoj na cijelom području općine.

- Što se tiče budžeta za prošlu godinu, on je omogućio da radimo na svih 17 mjesnih zajendica ono što nam je tamo bilo prioritetno. To se odnosi na projekte vodosnabdijevanja, odvodnje otpadnih voda, izgradnju putnih komunikacija, uređenje industrijskih zona, uređenje korita. To je sve rađeno u prošloj godini, ili, eventualno, početo na kraju godine s namjerom da se završi početkom ove godine - kazao je Hamdo Ejubović (SDA), načelnik Općine Hadžići.

Najsnažnijih 20 firmi iz Hadžića je imalo promet od milijardu i 300 miliona maraka. To je razlog da su Hadžići 15. općina u BiH po uplaćenom PDV-u, što je, istaknuto je, pokazatelj pozitivnog ambijenta. Rezimirajući postignuto, Ejubović je za TVSA objavio da nema namjeru kandidovati se na predstojećim lokalnim izborima.

Podsjećamo, riječ je o načelniku kojem je u toku četvrti mandat na ovoj funkciji.