Bolje sutra, ili malo sutra

Kako će BiH prijeći preko praga skoro širom otvorenih vrata za otvaranje pregovora s Evropskom unijom? Pa, ne treba puno mudrosti da bi se na to odgovorilo. Vlasti moraju ispuniti zadaće koje su pred njih postavljene. O istome uvijek isto, rekli bi filozofi.

No, jasno su na to ukazali tokom ovosedmične svojevrsne diplomatske ofanzive zvaničnici Evropske unije.

Ursula fon der Lajen (Von der Leyen), predsjednica Evropske komisije, ponovila je da BiH mora ispuniti reforme za otvaranje pregovora do marta – u suprotnom – BiH ide na čekanje.

Ukratko, BiH mora pokazati rezultate da bi počela pristupne pregovore. Iako su visoki zvaničnici EU pohvalili vlasti BiH za određene napretke u vezi s usvojenim zakonima, ipak, nisu propustili naglasiti da na tom putu neće biti nikakvih prečica bez usvajanja zadanih reformi, jer lista od 14 uvjeta za otvaranje pregovora je jedna, druge nema, niti je iko ima namjeru mijenjati.

- U vašim rukama je da prihvatite ovaj put i neka vas ništa ne usmjeri van ovog kursa - poručila je vlastima Fon der Lajen i podsjetila ih, zapravo, kako je još puno posla pred BiH, koja mora biti jedinstvena, cjelovita i suverena država.

Vrijeme nepovratno leti, a rok do marta, tačnije od šest sedmica, vrlo je kratak i konkretan. Ipak, sve je do nas, odnosno do naših vlasti koje su na tom putu ka EU dosta toga propustile kako bi nam svima bilo bolje. Hoće li nam svanuti neko bolje sutra, ili ćemo strepiti da to ne bude malo sutra, znat ćemo vrlo brzo.

Jer, ako propustimo ovu priliku, sljedeću nećemo imati do iduće godine. I onda ćemo prethodnim dodati još jednu izgubljenu godinu.