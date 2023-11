Bh. vlasti se nemaju čime hvaliti: Evropski test opet nismo položili

Evropska komisija dala je uvjetnu preporuku Bosni i Hercegovini za otpočinjanje pregovora, tj. jasno je naglašeno da će pregovori početi onog trenutka kada naša država zaista ispuni svih 14 prioriteta koje je Evropska unija stavila pred nju. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Von der Leyen) saopćila je da će izvještaj o napretku Evropskom vijeću na odlučivanje dostaviti u martu 2024. godine.



Kroz prste

No, ako EU i dalje nastavi insistirati na ispunjavanju svih 14 prioriteta, šanse su ravne nuli da će BiH njoj ikad pristupiti. Naime, otkad je BiH, 2019. godine, dobila 14 prioriteta od EU kao uvjet za kandidatski status (prilikom čega je našoj zemlji progledano kroz prste), u potpunosti su ispunjena svega dva.

Pohvaljen je rad Vijeća ministara BiH jer su poduzeli značajne korake u usvajanju evropskih reformi nakon dodjele kandidatskog statusa, no to nije bilo dovoljno da bi BiH prekjučer, kao Ukrajina i Moldavija, dobila preporuku za otvaranje pregovora.

Naprotiv, zaključeno je da je u nekima od 14 uvjeta BiH zapravo nazadovala. Određeni napredak postignut je u reformi javne uprave, ali oko pet godina nakon njegovog usvajanja Akcioni plan za reformu javne uprave je implementiran tek u ograničenoj mjeri.

U oblasti pravosuđa naglašeno je da je postignut određeni napredak, ali nije postignut napredak u borbi protiv korupcije. Jedan od uvjeta bio je i usvajanje zakona o sprečavanju sukoba interesa, koji nije usvojen ni na nivou BiH ni FBiH, a čak su napravljeni i dodatni koraci unazad nedavnim izmjenama ovog zakona u RS. Također, izostalo je usvajanje i dva sveobuhvatna zakona o reformi pravosuđa, a to su novi zakoni o VSTV-u i sudovima BiH, što se, također, nalazi među osam uvjeta za kandidatski status.

Crna slika

S druge strane, došlo je do nazadovanja u garantiranju slobode izražavanja zbog kriminalizacije klevete u manjem bh. entitetu RS.

Posebno je crna slika u ekonomskim oblastima. Postignut je ograničen ili nikakav napredak u oblastima konkurentnosti i inkluzivnog rasta (oporezivanje, digitalna transformacija i mediji, socijalna politika i zapošljavanje, poduzetničke i industrijske politike, nauka i istraživanje, obrazovanje i kultura i carine).

U izvještaju su kritizirane i nedavne izmjene Zakona o VSTV-u s ciljem provjere imovinskih kartona nosilaca pravosudnih funkcija koje su usvojene u promijenjenoj verziji u odnosu na izvještaj Venecijanske komisije.

U izvještaju se ističe da takve promjene ometaju djelotvornost sistema prijavljivanja imovine i stoga ih je potrebno dopuniti.

Putuj, Evropo

Uzimajući u obzir sve navedeno, kao i činjenicu da čak i one mjere koje su usvojene nisu u potpunosti zadovoljavale uvjete koji se od BiH zahtijevaju na njenom evropskom putu, teško je očekivati veći napredak u naredna četiri mjeseca, za kada je BiH dat sljedeći rok, s obzirom na to da on nije ostvaren u prethodne četiri godine.

Ono što je pozitivno u svemu je da EU našoj državi ipak jasno daje do znanja da je dobrodošla u njeno društvo i da je spremna za pregovore. Ali na ispit se, da bi ga položio, mora doći spreman.