Marfi: Čović ima priliku, Južna interkonekcija treba biti prioritet Vlade

Južna interkonekcija je energetski i geopolitički projekt od važnosti za Bosnu i Hercegovinu.

- Prečesto u Bosni i Hercegovini političari stavljaju osobne uske političke i finansijske interese iznad interesa onih za koje tvrde da ih predstavljaju - rekao je u intervjuu za "Bloomberg Adriju" američki ambasador u Bosni i Hercegovini Majkl Marfi (Michael Murphy).

- Djelovat ćemo ako vidimo da su interesi Sjedinjenih Američkih Država ovdje ugroženi, a to uključuje stvari poput antidejtonskih aktivnosti ili korupcije.

BBA: Južna interkonekcija jedan je od najvažnijih energetskih projekata u Bosni i Hercegovini, također vrlo važan geopolitički projekt. Istok i Zapad se u određenom smislu bore oko tog projekta u Bosni i Hercegovini. Kada i da li očekujete početak projekta u 2024. godini?

Majkl Marfi: Dopustite mi da napravim nekoliko zapažanja na početku. Vaše zapažanje da je ovo zaista važan projekt za Bosnu i Hercegovinu 100 posto je tačno. Sjedinjene Američke Države vrlo su jasne u vezi sa svojim interesima u ovom projektu. Mi čvrsto vjerujemo da naši partneri i mi, Amerikanci, trebamo energetsku sigurnost. To znači raznolikost opskrbe. Južna interkonekcija je od kritične važnosti za Bosnu i Hercegovinu iz tog razloga. Trenutno se oslanjate 100 posto na ruski plin. To nije dobro ni za sigurnost, ni za privredu ni za ljude Bosne i Hercegovine. Znamo da Rusija koristi energiju kao oružje. Vidjeli smo to u Evropi.

Druga stvar. Projekt je dobar za privredu. Pristup pouzdanoj energiji važan je za tvrtke ako žele rasti, stvarati poslove, što stvara prilike pojedincima da grade živote za sebe i svoje obitelji ovdje u Bosni i Hercegovini, umjesto da idu drugdje u potrazi za tim. Zato smatramo da je važan projekt. Ograničeno je vrijeme ili ograničen je prozor prilika da se ovaj projekt završi. Znamo da svijet napušta fosilna goriva. To vidimo već kod ugljena. Pogledajte što se dogodilo s Blokom 7, zar ne? Nikada nije završen. A sada je ugljen uglavnom gotov kao izvor energije na globalnom nivou zbog klimatskih promjena. Prirodni plin nije. Ali u nekom trenutku i od prirodnog plina ćemo se udaljiti. Zato postoji određena hitnost povezana s projektom.

Projekt je bio na dobrom putu još 2021. godine, kada je Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (PFBiH) usvojio okvirni zakon koji je potreban za izgradnju i finansiranje projekta. Taj zakon razvijen je u saradnji sa strankama iz PFBiH i međunarodnim stručnjacima, uključujući Sjedinjene Američke Države, i tada ga je podržala koalicija stranaka, uključujući HDZ BiH. To je bila pametna odluka, pametno glasanje članova Parlamenta u to vrijeme. A onda je došlo do Doma naroda PFBiH i iz nekog razloga Dragan Čović mijenja mišljenje i umjesto toga podnosi niz amandmana na zakon, koji su iz različitih razloga neizvedivi.

Naprimjer, on želi stvoriti vlastitog operatora prijenosnog sistema, a ne raditi preko BH Gasa kako bi napravio projekt za svoju ličnu političku korist. To je neodrživo. Ekonomski je neisplativo. Nije finansijski isplativo. BH Gas je operator prijenosnog sistema u Bosni i Hercegovini.

Postoje i drugi primjeri, pa promjena načina na koji bi eminentna domena funkcionirala, ne bi odražavala međunarodne standarde poput koridora pet C, naprimjer. Problemi s protokom plina ukazuju na to da je, mislim, dao komentar prije nekoliko dana o tome kako bi neko mogao isključiti plin za dijelove Hercegovine. Način na koji je njegov prijedlog sastavljen, mogao bi isključiti plin Sarajevu. To je potpuno suprotno onome što pokušavamo postići.

Želimo osigurati da stanovnici Federacije, uključujući stanovnike Sarajeva, imaju pristup sigurnoj opskrbi plinom iz privrednih razloga, ali i iz razloga energetske sigurnosti. I znamo da su Rusi već pokušali isključiti taj plin barem jednom. Mislimo da bi to trebao biti brzi prioritet za Vladu Federacije i vlasti Bosne i Hercegovine.

Željeli bismo da se projekt nastavi. A dali će energetska sigurnost biti dostupna građanima ove zemlje ili ne, da li će se otvoriti radne prilike koje proizlaze iz ovog projekta dostupne stanovnicima Hercegovine ili ne, da li će poduzetnici iz Hercegovine i Federacije imati koristi od ovog projekta ili ne, imati priliku rasti i stvarati više prosperiteta ili ne, to ovisi o Draganu Čoviću.

Dragan Čović ima priliku priključiti se ovom projektu kao i svi drugi. Vidjeli smo neke komentare iz drugih stranaka u Hercegovini koji kažu: "Pogledajte, trebali bismo to obaviti." To je ispravan odgovor. On ima priliku učiniti ispravnu stvar za ljude za koje tvrdi da ih predstavlja, ili može nastaviti provoditi vlastite sebične ciljeve i projekt neće biti završen.

BBA: Koliko vremena predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ BiH) Dragan Čović ima?

Majkl Marfi: Ne mogu predvidjeti budućnost, ali brzo smo izašli iz svijeta gdje je ugljen bio prihvatljiv izvor energije do trenutka kada više nije. Dakle, upravo smo prošli COP 28 u Dubaiju i znate o obavezama koje su preuzeli predstavnici zemalja širom svijeta, uključujući Bosnu i Hercegovinu. To je prelazak s fosilnih goriva. Dakle, moj osjećaj, s obzirom na ono što vidimo u međunarodnoj zajednici u vezi s borbom protiv klimatskih promjena i sam izazov će doći brže nego što on misli.

BBA: Postoje li sankcije spremne za Dragana Čovića ako nastavi trenutačnu retoriku kada je riječ o Južnoj interkonekciji? Čović blokira projekt iz određenih razloga koje možemo klasificirati kao lične ili političke. Ali hoće li Sjedinjene Američke Države reagirati na bilo koji drugi način osim čekanja da projekt ili započne ili propadne?

Majkl Marfi: Prije svega, neću nagađati o sankcijama. Sjedinjene Američke Države imaju taj alat na raspolaganju za suočavanje s protudejtonskim aktivnostima, antidemokratskim aktivnostima i korupcijom. Mi smo jasno stavili do znanja, posebno tokom posljednjih nekoliko godina, da smo spremni koristiti taj alat. To ostaje slučaj. Ali neću ići ispred bilo kakvih odluka koje bismo mogli donijeti u budućnosti, osim reći da imamo alate, jasno smo to javno iznijeli kao i privatno da smo ih spremni koristiti. To se nije promijenilo.

BBA: Dragan Čović je političar koji je obećavao puno u posljednjim godinama, a zapravo nije isporučio ništa. Gdje vidite njegovu koaliciju, da to tako nazovem, sa Amirom Gross Kabirijem, direktorom Aluminij Industries, igra li i on faktor u Južnoj interkonekciji i njenoj blokadi?

Majkl Marfi: Nisam razgovarao s gospodinom Kabirijem o Južnoj interkonekciji, pa, opet, ne želim biti spekulativan ovdje, ali znam da Aluminij traži sigurnu, pouzdanu opskrbu plinom, kao i mnoge druge tvrtke u Federaciji BiH. Mislim da je gledište prosječnog građanina "mogu dobiti poslove sada povezane s izgradnjom cjevovoda, mogu imati siguran, pouzdan plin koji omogućuje tvrtkama da rastu, poduzetnicima se otvaraju mogućnosti projekata koji možda stvaraju prilike ovdje za moju djecu i njihovu djecu da izgrade budućnost u BiH umjesto da odu negdje drugdje", i kažu, "hajde, učinimo to, obavimo to." To je ispravan stav.

Prečesto u Bosni i Hercegovini, ne samo u ovom slučaju, političari stavljaju lične uske političke i finansijske interese iznad interesa onih za koje tvrde da ih predstavljaju. A onda, izlaze u javnost i kažu, "ako dopustim da se ovo dogodi, nešto strašno će nam se dogoditi, i samo ja mogu da vas zaštitim od toga blokiranjem ovog što bi poboljšalo vaše živote", ili kažu da ne čine nešto kako bi poboljšali lični život, a ostalima uopće ne pomažu.

To je obrazac ovdje. Nije nov, i ako se ne promijeni, više ljudi će napustiti Bosnu i Hercegovinu i graditi svjetlije budućnosti za sebe u Njemačkoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji ili Sjedinjenim Američkim Državama. I, znate, ima mnogo bosanskohercegovačkih Amerikanaca koji žive u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni postaju sjajni Amerikanci.

Ljudi u ovoj zemlji su nevjerojatno talentirani, vrlo pametni, nepokolebljivi. Dakle, kada dođu negdje poput Sjedinjenih Američkih Država, oni uspiju. Ponosan sam što ih zovem sugrađanima. Ali ono na što politički lideri ovdje trebaju usmjeriti pažnju je oslobađanje tog talenta ovdje u zemlji, za ljude, za ovu zemlju. I prečesto se to ne događa.

BBA: Možemo li reći da je Južna interkonekcija zapravo nacionalni interes Bosne i Hercegovine i nekih drugih zemalja? Postoje li i druge zemlje čiji je nacionalni interes Južna interkonekcija?

Majkl Marfi: Da. Mislim da možemo reći da je to u nacionalnom interesu Bosne i Hercegovine iz razloga koje sam upravo naveo. Sjedinjene Američke Države bile su vrlo transparentne u vezi s našim interesima u projektu. Vjerujemo da prijatelji i partneri Sjedinjenih Američkih Država, zemlje koje su dio euroatlantske zajednice naroda, trebaju imati energetsku sigurnost. Smatramo to iz potpuno opravdanih razlogom, jer smo vidjeli kako Rusija zloupotrebljava monopol nad opskrbom energentima na štetu naših saveznika i partnera. Evropska unija ima isti pristup.

Vidite sada Europsku uniju vrlo usredotočenu na energetsku sigurnost, zar ne? To uključuje i Hrvatsku. Euroatlantska zajednica, a Bosna i Hercegovina je dio te obitelji naroda i nadam se da ćemo je vidjeti unutar institucija te zajednice što prije, ima interes da Bosna i Hercegovina ima pristup pouzdanim i raznovrsnim izvorima energije.

BBA: Također bismo se trebali dotaknuti pisma koje je američki državni sekretar Entoni Blinken uputio ministru vanjskih poslova BiH Elmedinu Konakoviću. Koje je Vaše mišljenje o tome? U pismu je jasno navedeno što bi trebalo biti učinjeno. Konaković je isto pismo 'skrivao' od javnosti. Znate li što se dogodilo? Znate li zašto je došlo do pisma? I znate li zašto je State Department odgovorio našem kolegi s Al Jazeere Balkans Ivici Puljiću da ne komentiraju privatnu korespondenciju?

Majkl Marfi: To je diplomatska korespondencija. Općenito ne komentiramo diplomatsku korespondenciju, niti bih pravio razliku između diplomatske i privatne. Nju je direktno ministru vanjskih poslova poslao generalni sekretar. U tom smislu, privatno je, ali također je poruka jednog ministra vanjskih poslova drugom. To je diplomatsko. Ne znam ko je stavio pismo u javni prostor. Takve stvari se događaju. Ali mislim da je odgovor na vaše pitanje o tome zašto je generalni sekretar poslao pismo prilično jasan. Snažno vjerujemo da Bosni i Hercegovini treba energetska sigurnost na najfundamentalnijem nivou. Znamo da Rusija manipulira svojom kontrolom nad energijom.

Bosna i Hercegovina se oslanja 100 posto na ruski plin. Što je opasno. Bosna i Hercegovina je dio euroatlantske zajednice naroda. Naš je partner u nastojanju da izgradi sigurnost i stabilnost, ne samo na Zapadnom Balkanu, već i u cijeloj Europi. Vidite to u odnosu, naprimjer, koji NATO ima s oružanim snagama BiH, ali i Evropske unije. Želimo da budete potpuno integrirani u tu zajednicu i želimo da budete sigurni u toj zajednici. To su naši geopolitički interesi, ako hoćete.

Pored toga imamo i interese koji su zasnovani na vrijednostima. Mi smo snažan investitor u budućnost Bosne i Hercegovine, uložili smo više od dvije milijarde dolara kako bismo ojačali njezinu demokratiju, potaknuli rast njene privrede, stvorili prilike za njene građane. I dalje smo snažan investitor što predstavlja 30 godina podrške ovoj zemlji.

Južna interkonekcija je projekt koji donosi tu geopolitičku korist Bosni i Hercegovini, ljudima u Sarajevu, tako da znaju da će imati plin.

Samo prije 4 ili 5 sedmice prijećeno je da će plin biti isključen. Izgradnja plinovoda uključuje radnike, uključuje ugovore, uključuje ekonomske prilike, zatim uključuje i poslovne prilike jer tvrtke poput Aluminija, primjera radi, trebaju osigurati pouzdanu opskrbu plinom kako bi rasle. A kad rastu, što rade? Zapošljavaju ljude, isplaćuju im plaće. I to stvara budućnost za te pojedince i njihove porodice, što to nam je također važno. Znam da ljudi ne vole kada to ponekad kažem, ali brinemo o ljudima u ovoj zemlji. I ovaj projekt će im pomoći.

BBA: Dragan Čović je u petak tokom novinarske konferencije spomenuo da mu je jedna osoba govorila da će ga optužiti za korupciju, a kasnije ga je nazvala i pitala zašto nije reagirao. Da li je to bilo usmjereno prema Vama?

Majkl Marfi: Naravno da je bilo usmjereno prema meni. Nije bilo suptilno i siguran sam da nije pokušavao biti suptilan. Pogledajte, sastao sam se s Draganom Čovićem da razgovaram o nekoliko pitanja. Mislim da je rekao da je to bilo u lipnju, pretpostavit ću da je to točno, ali ne mogu se sjetiti, i izložio sam mu puno onoga što sam vam upravo iznio o projektu, njegovom napretku, onome što se dogodilo u decembru 2021., problematičnoj prirodi amandmana koje je sugerirao.

Išli smo kroz to, bilo da se radilo o eminentnom domenu ili tvrtki. Razgovarali smo i o načinima kako se može riješiti nekoliko legitimnih zabrinutosti u vezi s BH Gasom i upravljanjem. Imali smo tim koji je proučavao pitanja o strukturi kako bi bilo mogućnosti i u Mostaru, a ne samo u Sarajevu. Bio sam vrlo jasan u vezi s američkim interesima i bio sam vrlo jasan da je ovo privuklo pažnju viših dužnosnika u Vašingtonu. Rekao sam mu, pogledajte, vodimo ovaj razgovor od decembru 2021. To je mnogo vremena i ako nastavite odbijanje i blokiranje ovog projekta, bit ćemo kritični prema vama u javnosti, trebate to razumjeti. I to se i dogodilo.

Želim naglasiti nešto što mislim da je važno, ne samo u kontekstu tog razgovora, već općenito o načinu rada američke politike. Imamo vrlo jasne politike prema Bosni i Hercegovini. O tome govorim sve vrijeme. Podupiremo teritorijalni integritet zemlje, njezin suverenitet, njezin multietnički karakter. Podupiremo njezino integriranje u euroatlantske institucije. Želimo odgovorno, učinkovito upravljanje na svim razinama kako bismo pomogli zemlji da se kreće u tom smjeru. To je ono što ljudima javno govorimo da je naša politika, i to je ono što ljudima govorimo u privatnosti.

Također, isto postupamo i govorimo o onome što ćemo učiniti kako bismo promicali, štitili i branili naše interese ovdje. Dakle, govorit ćemo javno ako vidimo stvari koje nam se ne sviđaju, bilo da dolaze od gospodina Dodika, gospodina Čovića ili bilo koga drugoga. Djelovat ćemo ako vidimo da su interesi Sjedinjenih Američkih Država ovdje ugroženi, a to uključuje stvari poput antidejtonskih aktivnosti ili korupcije. A neka od djelovanja mogla bi uključivati sankcije, naprimjer. Ali to nije skrivena poruka. To govorimo javno ljudima u ovoj zemlji, i to govorimo privatno političkim liderima ovdje u ovoj zemlji.

Te politike koje sam upravo opisao, to je američka politika već 30 godina. Podržavana je od demokratske administracije, podržavana je od republikanskih administracija, imala je dvostranačku podršku u Kongresu, vidjeli ste to od kongresnih delegacija koje su dolazile ovdje. To je politika vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Nemamo lične politike u vladi Sjedinjenih Američkih Država. Možda je to način na koji stvari funkcioniraju u Sarajevu, Mostaru ili Banjoj Luci, ali tako stvari ne funkcioniraju funkcioniraju za nas. Dakle, bili smo vrlo jasni, i ja sam bio vrlo jasan na tom sastanku s gospodinom Čovićem, ovo su naši interesi, evo zašto nam je stalo, ovdje su problemi. Vodili smo ovaj razgovor već vrlo dugo i ako nastavite opstrukcije i blokiranje ovog projekta, bit ćemo kritični prema vašem ponašanju u javnosti.