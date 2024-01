Čović: Ako propustimo ovu priliku, BiH neće skoro otvoriti pregovore s EU

Lider HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je tokom večerašnjeg gostovanja na RTV HB kako sljedećih mjesec - dva predstavlja prekretnicu za budućnost Bosne i Hercegovine.

Odgovarajući na pitanje kako je doživio poruke visokih europskih dužnosnika koji su bili u posjeti BiH, Čović rekao da su bila očekivanja da BiH dobije pregovarački status u decembru, ali da uvijek u EU ima par članica koje na potpuno drugi način gledaju na pitanje proširenja pa onda svaki argument koji im date svojim neradom koriste da se vrlo jasno ograde.

Realno da BiH dobije pristupni status

- Nizozemski premijer jasno je kazao "ja imam ozbiljnih problema u svom parlamentu, a želim pomoći, pa vi meni pomozite" - citirao je Čović nizozemskog premijera Marka Rutea (Rutte).

Čović je dodao bi bilo realno da BiH dobije pristupni status, ali da EU neće ništa pokloniti Bosni i Hercegovini. Istakao je kako BiH danas nije zemlja koja plijeni pozornost visoke politike vodećih svjetskih država, tako da se nama bave uglavnom veleposlanici tih zemalja.

Pojašnjava da, upravo zbog toga, treba iskoristiti posjet visokog izaslanstva iz EU za jedan pozitivan zamah na putu ka EU.

- Vrijeme istječe, a ova struktura neće dočekati drugu priliku oko približavanja EU. Ulazimo u krajnju neizvjesnost ako ovo ne riješimo. Ono što sad ne uradimo ostavit ćemo svojoj djeci za sljedećih 30 godina, a to ne smijemo napraviti - kazao je Čović.

Na opasku da je i predsjednik NiP-a Elmedin Konaković načelno kaže da je protiv toga da drugi Hrvatima biraju člana Predsjedništva pa da poslije toga izbjegava dogovor poput predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, Čović je rekao:

- Prvi koji je to rekao je gospodin Konaković i u Neumu prije tri godine i danas je bio najkonstruktivniji, odnosno ovih dana, kada smo pravili dogovor, oko budžeta, oko ovog pristupa. Neko se čudi kako se može do kraja drugog mjeseca promijeniti Izborni zakon, pa kako ne može? Nije to samo zadnja dva mjeseca, to je zadnjih pet godina. Nemamo kapacitet da mijenjamo Ustav. Onda idemo promijeniti ono što možemo kroz Izborni zakon. Napraviti jedan korak naprijed - izjavio je Čović.



Prijedlog Izbornog zakona

Upitan da li smeta nekome nešto iz njegovog prijedloga Izbornog zakona, Čović je odgovorio:

- Nas pet (op.a. trojka, SNSD i HDZ), ništa. Idemo pokušat Ustav, ako može nešto drugo, ako ne može to je jedno od rješenja.

Ako ustav promijenimo mi ćemo opet imati ono rješenje. Istina neće se zvati hrvatski član Predsjedništva. On će biti predstavnik hrvatskog naroda i Ostalih. Kod Bošnjaka bit će predstavnik bošnjačkog naroda i Ostalih.