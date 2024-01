Sijarto s Konakovićem: Neke članice EU javno podržavaju proširenje, a u zatvorenom krugu govore drugačije

Šefovi diplomatija Bosne i Hercegovine i Mađarske Elmedin Konaković i Peter Sijarto (Szijjarto) potpisali su Akcijski plan o prioritetnoj podršci Mađarske Ministarstvu vanjskih poslova naše zemlje na putu ka EU integracijama.

Nakon potpisivanja sporazuma, Konaković i Sijarto su se obratili medijima.

- Dogovorili smo se danas, Mađarska je ponudila, a mi sa zadovoljstvom prihvatamo tu vrstu pomoći, a to je riječ o asistenciji prilikom prolaska kroz one teme koje ćemo morati proći nakon marta. BiH je počasni susjed Mađarske što pokazuje da tu ima ozbiljne volje za dodatno jačanje odnosa. Ministar je došao sa nekoliko lijepih vijesti s ciljem edukacije naših mladih iz različitih oblasti - rekao je Konaković.



Doprinos bezbjednosti BiH

Sijarto je u obraćanju podsjetio kako je na čelu EUFOR misije Althea sada Mađar (op.a. General-major Laszlo Sticz).

- Predložio sam ministru da na našoj diplomatskoj akademiji obezbijedimo obuku za 50-ak mladih diplomata iz vašeg ministarstva vanjskih poslova i veoma smo ponosni što sada već imamo priliku da doprinesemo bezbjednosti vaše zemlje. Od prije nekoliko dana komandir EUFOR-ove misije Althea je Mađar, a oko 300 mađarskih vojnika će biti angažovano u misiji ovdje - istakao je Sijarto.

On se potom osvrnuo na EU integracije naše zemlje.

- Od 1. jula Mađarska preuzima predsjedavanje Vijećem EU i to se događa u jednom periodu kad se EU suočava s velikim izazovima i periodu kada je EU potreban novi polet, nova energija, svježina, nove ambicije, a mi smatramo da to u prvom redu možemo da dobijemo od zapadnog Balkana - kazao je on.

Glavni cilj mađarskog predsjedavanja

Naveo je kako je u interesu Evropske unije koliko i u našem da BiH što prije postane članica. Ipak, kaže da nisu sve zemlje članice EU oduševljene integracijom zapadnog Balkana.

- Jedan od glavnih ciljeva mađarskog predsjedavanja bit će da u velikoj mjeri ubrza proces integracije zemalja zapadnog Balkana u EU, smatramo da bi to donijelo mir i stabilnost regionu. Zbog toga moram reći da svi oni koji usporavaju proces integracije zemalja zapadnog Balkana idu protiv interesa tih zemalja, a i EU. Moram reći i to da u EU postoje zemlje članice koje javno podržavaju proširenje, ali u zatvorenom krugu kad se sretnemo, govore sasvim drugačije - kazao je Sijarto.



On je istakao kako je Mađarska predana naporu da konačno otpočnu pregovori sa BiH. Potom se Konakoviću obratio kroz sportsku metaforu.

- Jedan dobar košarkaš zna da je mnogo teže sačuvati titulu šampiona nego je postići. Hvala što si me primio, prijatelju - poručio je Sijarto.