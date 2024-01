Reis Kavazović: Bosanski muslimani i Jevreji su jedno tijelo

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović danas je iz Memorijalnog centra Srebrenica, povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, poslao snažne poruke.

Potpisana je Muslimansko-jevrejska mirovna inicijativa, a reis Kavazović je istakao da je mir poruka svih Božijih poslanika.

Ispit odgovornosti

- Mojsije /Musa a.s. je govorio 'šalom alehem' na hebrejskom. Isus/ Isa a.s. je govorio 'šlāmā ʿalḵ ōn' na aramejskom. Muhamed a.s. je govorio 'esselamu alejkum', Mir s vama. Selam, mir, je pozdrav i poruka svih Božijih poslanika i ja vas pozdravljam ovim drevnim pozdravom i iskreno vam se zahvaljujem na prilici da se susretnem s vama. Povod našeg današnjeg okupljanja je bolan, ali s namjerom da zajedničkom odlučnošću napravimo korak ka boljoj budućnosti. Okupili smo se u danu u kojem obilježavamo Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Prisjećamo se šest miliona nedužno stradalih Jevreja i više miliona drugih žrtava fašističke i nacističke ideologije. Činimo to na mjestu gdje je čovječanstvo pola stoljeća nakon historijskog 'nikad više' ponovo zakazalo i palo na ispitu odgovornosti - naveo je Kavazović.

Istakao je da mu je drago vidjeti da Memorijalni centar Srebrenica, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine zajedno čuvaju spomen na nedužne žrtve Šoaha.



- Posvećenost pamćenju i obilježavanju žrtava prošlih genocida, odbacivanje svih oblika antisemitizma, islamofobije i drugih netrpeljivosti, odlučna predanost zaštiti života, sloboda izražavanja unutar okvira poštovanja, na način da kao prijatelji možemo jedni drugima reći ono što nas brine, naša očekivanja, stahove i nadanja, principi su koji Jevrejima i muslimanima u svijetu mogu biti putokaz za bolju budućnost - poručio je reis Kavazović.



Današnja Inicijativa za mir i pamćenje poziv je kako ističe svima, naročito komšijama pravoslavcima i katolicima da se na ovom putu pridruže.

- Posebno su nam bitni principi dosljedne i suosjećajne komunikacije i ulaganja zajedničkog napora u vremenima krize na način da se obavežemo stajati zajedno, udružujući naše resurse, znanje i strategije. Zato se s pravom nadamo da će se naši zajednički napori proširiti na upravljanje kriznim situacijama, očuvanje mira i rad na obnovi, osiguravajući čvrstu podršku i zaštitu naših zajednica gdje god i kada god se desi kriza koja prijeti miru ili prijeti ponavljanju genocida. Ovi principi su tu da ih prihvate i drugi vjerski lideri, akademici, zvaničnici i ljudi koji dijele naše zajedničko nastojanje da budućim generacijama ostavimo bolji svijet u kojem se nikome neće ponoviti genocid počinjen u Aušvicu, Bergen-Belsenu, Srebrenici, Jasenovcu i svim drugim mjestima užasa - naveo je Kavazović.

Zlo antisemitizma i antimuslimanske mržnje

U svom govoru, Kavazović je rekao kako mu je posebno drago što su danas u Srebrenici i prijatelji iz Jevrejske zajednice BiH.

- Bosanski muslimani, Bošnjaci i bosanski Jevreji su jedno tijelo. Naše veze su tkane i u vremenima iskušenja i u periodima blagostanja i interakcije, u kojoj smo jedni od drugih učili i u dobru se pomagali. Ali, oba naša naroda su propatili i znaju šta su pokušaji da ih se istrijebi i uništi. Isto tako, oba naroda su i pokazali kako se ne gubi nada u čovječnost i pored velikog zla kojemu smo izloženi, i u našoj dalekoj ali i nedavnoj prošlosti, i kako se bori da bi se opstalo. I danas, kada zlo antisemitizma i antimuslimanske mržnje i islamofobije uzima zamaha u našem okruženju i širom Evrope i svijeta, valja nam obnoviti naš zavjet da ćemo i dalje biti dobre komšije i bdjeti jedni nad drugima, kao što smo to činili u prošlosti - naglasio je reis Kavazović.

Osvrnuo se na rat u Palestini.

- U danima nakon eskalacije nasilja u Izraelu i Palestini 7. oktobra ja i gospodin Finci smo sjeli i uputili zajedničku poruku osude nasilja i potrebe zaustavljanja vala terora i nasilja nad nevinim civilima. Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je na svom posljednjem zasjedanju usvojio Deklaraciju o miru u Svetoj zemlji i pravima palestinskog naroda u kojoj poziva sve međunarodne aktere, muslimanske lidere i vjerske autoritete svih religija da se rezolutno angažuju kako bi se zaustavila spirala nasilja u Svetoj zemlji i kako bi mir zavladao, ne samo između Palestine i Izraela, nego i među duhovnim sljedbenicima praoca poslanika monoteizma Ibrahima (a.s.)/ Abrahama - rekao je reis Kavazović.

Istom deklaracijom najoštrije se osuđuju napadi na civile u okolini Gaze i uzimanje civilnog stanovništva za taoce, te poziva na njihovo oslobađanje, kao i oslobađanje hiljada bespravno zatočenih, naročito žena i djece.

- Otpor okupaciji ne može biti opravdanje za činjenje zločina, kao što ni pozivanje na borbu protiv terorizma ne može biti opravdanje za ubijanje civila i kolektivno kažnjavanje. Svaki zločin treba biti predmet neovisnih istraga i sudskih procesa, stoji u deklaraciji najvišeg zakonodavnog organa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Mi danas okupljeni u blizini mezarja žrtava genocida u Srebrenici, koji smo i sami preživjeli holokaust i genocid ili smo njihovi potomci, imamo pravo i obavezu biti svjedocima istine i pravednosti šuhedau bilkist. Kura'anska je poruka u suri Eni-Nisa ajet 135 - istakao je Kavazović.

"Budite uvijek pravedni"

Citirao je ajet:

- O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti -kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali - pa, Allah zaista zna ono što radite.

Objasnio je kako se ljudski rod permanentno mora sjećati holokausta.

- Ljudski rod se permanentno mora sjećati holokausta - tog jezivog ploda pomračenog ljudskog uma - kako nove generacije ne bi zaboravile vrijeme kada je fašizam dominirao nad humanošću. Očuvanje istine o genocidu u Srebrenici je najbolji zalog sretnije budućnosti svih ljudi naročito na ovim našim prostorima. Dizanje glasa protiv zla i stradanja nevinih bez obzira na njihovo porijeklo, vjeru, naciju ili mjesto stradanja je obaveza svih a naročito onih koji su i sami preživjeli iste strahote. Prema zlu se uvijek mora biti strog. Ne smije mu se ostaviti prostora da se razmaše, ono mora biti obuzdavano i obuzdano. U protivnom će ojačati i dovesti u pitanje svako dobro - kazao je Kavazović.

Na kraju svog obraćanja, rekao je kako je istina samo jedna.

- Ne postoji više istina o onome što se u prošlosti dešavalo, istina je samo jedna. Postoje samo oni koji bi istinu sakrili i to su nažalost oni koji su spremni ponavljati ne samo greške iz prošlosti nego i zločine koji su vječna mrlja na savjesti čovječanstva. U nadi da će principe komunikacije koje ćemo profesor Rosensaft i ja danas obznaniti potpisati i brojni drugi ljudi dobre volje i da će biti naš skromni doprinos izgradnji mira i boljem razumijevaju među sljedbenicima Knjige i sinovima Ademovim i Havinim, ja vas iskreno selamim - zaključio je svoj govor reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović.