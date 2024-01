Zbog gripe zabranjene posjete u Gerontološkom centru u Sarajevu

Posjete korisnicima Gerontološkog centra u Sarajevu su zabranjene.

Ta mjera je uvedeno shodno preporukama Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, a zbog porasta oboljelih od sezonske gripe u KS kao i toga da je zabilježeno cirkuliranje virusa influence, i to tipovi A (H3), B i Covid -19.

Odluka o zabrani posjeta bit će na snazi do poboljšanja epidemiološke situacije i donošenja novih preporuka ZZJKS.



- Molimo srodnike, prijatelje i rodbinu za razumjevanje, te da se pridržavaju preventivnih mjera koje preporučuje Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo - poručeno je iz Gerontološkog centra.

Prethodno je ova ustanova izmijenila termine posjeta. Naime, srodnici, prijatelji i rodbina ranije je mogla posjetiti korisnike Centra svakim dnaom od 10 do 18 sati. Zbog sezonske gripe posjete su bile ograničene, odnosno korisnicima Gerontološkog centra moglo se doći svakim danom od 10 do 12 sati i od 16 do 18 sati, dok su posjete odnedavno u potpunosti zabranjene.

Članovi porodica korisnika kao i prijatelji mogu na recepciji Centra ostaviti potrepštine za korisnika Centra, a osoblje im proslijeđuje.