Esad Bajtal za "Avaz": Etno – demokratija nam je donijela raslojavanje na one koji imaju i više nego što im treba i one koji nemaju ništa

Uprkos ekonomskoj krizi, raste uvoz skupocjenih automobila, nakita, pa i parfema. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, tokom prošle godine u BiH je uvezeno više od 880 tona različitih vrsta parfema i toaletnih voda, čija je ukupna vrijednost blizu 39,5 miliona maraka. Država je, na osnovu uvoznih dažbina, inkasirala skoro 8 miliona maraka.



Uvoz parfema, nakon pada u pandemijskoj 2020. godini, ponovo ima uzlaznu putanju, pa je u 2023. za oko 100 tona ili oko 4,3 miliona KM bio veći nego u prethodnoj godini. U odnosu na 2012. godinu vrijednost uvoza ove vrste proizvoda je udvostručena.

Luksuz ne predstavlja ni želju, ni potrebu običnog građanina, koji se bori kako platiti mjesečne račune, kaže sociolog Esad Bajtal. I u ovim podacima vidi ilustraciju stanja u koje nas je dovela etno – demokratija, podijelivši društvo na privilegiranu manjinu i većinu koja se bori da preživi.

- Parfem i kriza ne idu zajedno. Parfem se ne uvozi za narod, za studente, učenike, radnike i penzionere. Zna se ko to kupuje u situaciji kad običan građanin ponekad ne može da plati vodu ili struju. To je ta etno – demokratija, koja je donijela raslojavanje na one koji imaju sve, i više nego što im treba. Dok na drugoj obali tog holivudskog super sjaja sjedi puka sirotinja, oni koji imaju manje od ništa – ističe profesor Bajtal.

Podsjetimo, prošle godine u BiH je uvezeno i 72.237 automobila, čija je vrijednost oborila sve rekorde i po prvi put premašila milijardu maraka (1.016.577.605 KM). Najviše uvezenih vozila pripada kategoriji polovnih, ali među uvezenim četverotočkašima su i Mercedes i Ferarri koji koštaju oko pola miliona, Porschei plaćeni 384.923, odnosno 354.140 KM. Za zlato, nakit i plemenite metale u 2023. godini dali smo više od 47,5 miliona KM.

Sve dok građani šute i trpe, dok jasno, glasno i javno ne kažu da su gladni, goli i bosi - drugačije neće biti, kaže Bajtal. Veliki broj njih odlazi tamo gdje postoji sistem i barem malo više pravde, a našeg sagovornika sve podsjeća na naslov jedne od njegovih knjiga.

- “Država na čekanju”, jer ovdje zaista države još nema - čekamo je. Ovdje su pravda, društvo jednakih šansi, dostojanstvo čovjeka, Evropa … na čekanju. I život! I hljeb! Sve je na čekanju. Samo su njihovi Mercedesi, zlato i parfemi tu. Već poodavno. A sve to kupljeno je od naših para, zguljeno sa grbače običnog čovjeka, upravo onog iza koga se tako vješto kriju i na koga se, samozvani čuvari vitalnog nacionalnog interesa, decenijama cinično pozivaju – dodaje prof. dr. Esad Bajtal.