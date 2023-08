Sociolog i filozof Esad Bajtal za "Avaz": Protesti bi trebali trajati i dan i noć

Šok, bespomoćnost i bijes emocije su koje je trostruko ubistvo u Gradačcu izazvalo kod većine građana, ali i događaj koji je pokazao sve slabosti BiH – od toga ko sve radi u policijskim i pravosudnim organima, do moralne krize građana čiji je značajan dio svoje psihičko, ali i stanje ličnog morala demonstrirao podrškom ubici.



Produkt je to, kaže prof. Esad Bajtal, sociolog i filozof, ukupne društvene atmosfere koja traje već pune tri decenije, jer je na sceni patologija koja se odnosi na političku, socijalnu, moralnu i svaku drugu dimenziju ovog društva.

Uređeno društvo

- Ovdje naprosto stvari ne idu kako bi u normalnom, uređenom društvu trebale ići. Da ovdje funkcionira pravna država, da je ovdje nezavisno sudstvo na sceni, puno bi manje takvih stvari bilo. Puno bi bilo manje ubistava, puno bi bilo manje samoubistava jer nam se ubijaju ljudi nezadovoljni životom i nemogućnošću da dođu do pravde. Puno bi bilo manje i ovih politikantskih istupa, prijetnji, ucjena. Svega toga bilo bi manje, ali svega toga ima zato što naše pravosuđe nije nezavisno, nego instalirano. Instalirano je od onih koji kreiraju ove nerede, a kreiraju ih jer žive od nereda - istakao je Bajtal.

U situaciji kada se ne mogu osloniti na institucije i pravo, građani su prinuđeni izaći na ulice, ali je, nažalost, njihov glas tih, a protesti slabi i neefikasni.

Poruka svima

- Kakvo je stanje, protesti bi trebali trajati i danju i noću. I ne bi bili s hiljadu-dvije ljudi na ulicama, već sa dvjesto-tristo hiljada građana. Takvi bi protesti mogli voditi ka nečemu. Takvi bi protesti bili poruka i domaćoj političkoj vlasti i međunarodnoj zajednici da stvari zaista ne stoje onako kako treba da stoje, u skladu s međunarodnim pravom, demokratskim principima i principima dobro uređenog i civiliziranog društva - dodao je Bajtal.

Zbog svega, usvajanje evropskih vrijednosti u bh. društvu nema alternativu, a građani očekuju da političari ispune obaveze i obećanja da ćemo već najesen dobiti signal za početak pregovora o članstvu u EU.

Politički prostor

U političkom prostoru zaista ima ljudi koji isto žele i koji bi radili na tragu vlastitih obećanja građanima, ali imamo dvije stalne, konstantne antibosanske političke komponente, dvije stranke koje su i nakon ovih izbora ostale u vladajućoj strukturi, navodi Bajtal.

- One to ništa ne žele, bez obzira na to da li to pokazuju otvoreno ili ne. Vidimo da su u stalnoj koordinaciji svega što se suprotstavlja bh. perspektivi, politici i budućnosti. Koliko će uspjeti oni koji bi htjeli da to mijenjaju i koliko će imati podrške međunarodne zajednice, hoće li i na koji način moći da se izbore s dobro uigranim i uvježbanim antibosanskim dvojcem, to je naše životno i građansko pitanje - naglasio je Bajtal.

Pitanje je, dodaje, i hoće li konačno Evropa i svijet biti dovoljno racionalni pa konačno zaključiti ono što im je odavno jasno – da postoje snage, velikodržavne ideologije i strategije koje jedno misle, drugo pričaju, a treće rade.