Politički analitičari Cenić, Kazaz i Bajtal za "Avaz": Kako će izbori u Crnoj Gori utjecati na BiH

- Ta politika ima svog logičkog, moralnog i političkog smisla. Svi oni kandidati koji su probeogradski, promoskovski orijentirani pravili bi probleme BiH i dobili bi upravo to o čemu se govori - trećeg susjeda s kojim bismo imali problema. To, zaista, ne bi moglo biti nešto čemu se možemo radovati - istakao je Bajtal.

Ostaviti na miru

Svetlana Cenić je kazala kako je Đukanović do sada vodio svoju državu bez rata i nikada se nije miješao u unutrašnje stvari BiH.

- Toliko moramo priznati, a sve ono ostalo što mu se stavlja na dušu, to neka građani vide, odluče, kazne, ne kazne... Crna Gora je, zaista, nikad podjeljenija država, a to, također, može da zahvali svojim susjedima. Konačno bi bio red da svi susjedi ostave na miru Crnu Goru i BiH da se same brinu o svojim stvarima, a da mi dobijemo političare. To želim iskreno i Crnoj Gori i BiH, koje će prevashodno razmišljati o sebi, a ne o nekim tamo mentorima, ili da rade više za interese, kako to vole reći, matičnih zemalja, nego u svojoj zemlji u kojoj žive i primaju platu - naglasila je Cenić.