Tužilaštvo BiH otvorilo predmet zbog nepoštivanja odluka Ustavnog suda BiH o izgradnji hidroelektrana na Drini

Tužilaštvo BiH otvorilo je predmet u slučaju nepoštivanja odluka Ustavnog suda BiH od strane državne Komisije za koncesije, vezanih za spor BiH i entiteta RS oko izgradnje hidroelektrana na rijeci Drini.

Radi se o projektu izgradnje tri hidroelektrane kod Foče, vrijednom oko 520 miliona eura, kojeg zajednički namjeravaju graditi RS i Srbija, sa većinskim vlasništvom na strani Srbije.



Vrše se provjere

- Otvoren je predmet, koji je u radu, u kojem smo od Suda BiH i Komisije za koncesije, nedavno zatražili određenu dokumentaciju. Vrše se provjere, a o tužiteljskoj odluci javnost će biti informirana – kazali su za “Avaz” u Tužilaštvu BiH.

Podsjetimo, 2020. godine potpisana je zajednička izjava premijera RS i Srbije o izgradnji HE Buk Bijela, Foča i Paunci u okviru sistema “Gornja Drina”, a u maju 2021. položen je i kamen temeljac za izgradnju HE Buk Bijela.

Pripremni radovi

Krajem 2020. godine 24 zastupnika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputila su zahtjev Ustavnom sudu BiH da riješi spor, jer za ovaj projekat ne postoji saglasnost države BiH. Ustavni sud BiH je odlučio da Komisija za koncesije BiH donese odluku, ali to ona ni do danas nije uradila. Nakon što Komisija nije donijela odluku, uprkos produžetku roka u kojem to treba uraditi, Ustavni sud BiH o tome je u januaru prošle godine obavijestio Tužilaštvo BiH. U međuvremenu, na terenu traju pripremni radovi za izgradnju HE Buk Bijela.