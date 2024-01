Afera “Respiratori” se širi, nisu bili za Covid pacijente: Ko će odgovarati za umrle u KCUS-u

Njihovo skladištenje u tamni podrum zgrade stare hirurgije najveći je dokaz za to da skupocjeni respiratori nisu ni namijenjeni za liječenje Covid pacijenata.

“Malina respiratori”, ili ACM812, njih 30 komada, poredani su jedan do drugog. Jesu li korišteni ili nisu, najbolje znaju Sebija Izetbegović i Amela Katica-Mulalić, šefica Klinike za anesteziju i reanimaciju KCUS-a.

Otkako je Sebija Izetbegović, supruga Bakira Izetbegovića, predsjednika SDA, smijenjena s čela Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), vrata ove institucije su otvorena i građanima i medijima, koji prethodno godinama nisu mogli ni do kapije KCUS-a.

Upravo je Katica-Mulalić javljala podobnim medijima da su "malina respiratori" u pogonu, dakle da rade. Bez obzira na to što su mediji u to vrijeme prenosili jeziva svjedočenja oboljelih od koronavirusa koji su se bojali priključivanja na respiratore ubice. Dobar tužilac ili istražitelj to vrlo lako može utvrditi.

Također, ko je pratio suđenje u najvećoj poslijeratnoj aferi "Respiratori", sjetit će se da je Sebija Izetbegović pred Sudom BiH naglasila da je svih 30 respiratora ACM812 A koje su dobili od Federalne uprave civilne zaštite u funkciji upravo u ovoj zgradi stare hirurgije, odnosno tadašnjem Privremenom respiratornom centru.

- Koriste se za invazivnu i neinvazivnu ventilaciju bolesnika kojima taj protok kisika odgovara - rekla je Izetbegović 24. marta 2021. godine, za šta postoji najmanje 30 medijskih izvještaja.

I kada se sve sagleda, sve je i više nego jasno. Nabavka kineskih uređaja, plaćenih 10,5 miliona KM, djelo je Stranke demokratske akcije i tadašnje Uprave Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), sa Sebijom Izetbegović na čelu, suprugom Bakira Izetbegovića.

Sve je znala

Sebija Izetbegović, prva dama u Bošnjaka, bez čijeg znanja ni čistačica u KCUS-u nije mogla obrisati staklo, od prvog dana bila je uključena u nabavku respiratora i, u jeku najveće pandemije, aktivno je učestvovala u odabiru uređaja, zbog kojih sada Bakirov Fadil Novalić i operativci Fahrudin Solak i Fikret Hodžić moraju u zatvor. Već po gradu kruže priče da je riječ o jedinoj zasluženoj petnaesci u Sarajevu.

Ulogu Sebije potvrđuju svjedočenja od 15. oktobra 2021. godine u Sudu BiH.

Naime, tada je bivši šef Novalićevog kabineta Hasan Ganibegović rekao u sudnici da je djelimično izbrisao dio poruka u Viber grupi "Gensek", preko koje je komunicirao s Editom Kalajdžić.