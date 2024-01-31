Komšićeva "konzulica od skandala" napravila haos u Frankfurtu: Neistomišljenicima ne isplaćuje plaće i blokira ulaz u WC

Konzul BiH u Frankfurtu Admir Atović u razgovoru za „Avaz“ je otkrio da Lončar od imenovanja uporno krši sva pravila i procedure te provodi samovolju.

U jednom od prošlih izdanja pisali smo o nekima od brojnih skandala koje Lončar priređuje Bosni i Hercegovini, a u koje su spadali i osvještavanje Konzulata, recitiranje sura na obilježavanju godišnjice džemata ili zloupotreba pozicije kada je, pred izbore, pozivala dijasporu da glasa za Željka Komšića.

U Generalnom konzulatu Bosne i Hercegovine u Frankfurtu već duže vrijeme traje svojevrstan haos koji se, prije svega, može zahvaliti generalnoj konzulici Višnji Lončar. Iako nije ispunjavala ni formalne uvjete da bude imenovana niti imala iskustva u diplomatiji, Željko Komšić je odlučio postaviti je za generalnu konzulicu u možda i najvažnijoj evropskoj državi.

- Kada je ona prvi put došla ovdje, šest mjeseci sam joj pomagao. Međutim, onda su počeli neki zahtjevi koji su mimo svake pameti. Ja moram kao državni službenik provoditi zakone i štititi prava svih građana BiH - ističe Atović.

Kako kaže, Lončar je od njega, između ostalog, direktno zahtijevala da odbije bh. državljaninu osuđenom za ratne zločine obraditi zahtjev za ostvarivanje penzionog prava “jer je u pitanju četnik“.

- Odgovorio sam da ja to ne mogu odbiti i da moram biti svakom državljaninu na raspolaganju. On je osuđen za to što je uradio, dodatni sud će biti kod Boga dragog. Onda je počela da izvodi cirkus u Generalnom konzulatu, dovela je kardinala Puljića da osvještava prostorije, dovodila je u Konzulat neki džemat... Ja sam vjernik, ali moramo biti svjesni da je ovo sekularna država i da se vjera tu nema šta miješati - ističe Atović.

Mjeseci pritisaka

No, umjesto uvažavanja njegovih sugestija, Atović kaže kako već mjesecima trpi teror od generalne konzulice.

- Prebačen sam iz prostorija od šezdeset kvadrata u radni prostor od deset kvadrata u kojem se, kao ratni vojni invalid, ne mogu u kolicima okrenuti. Međutim, ona je odbila da mene prijavi njemačkim vlastima, oduzela mi je pečat, iz kancelarije su mi oduzeli službeni kompjuter. Onemogućila mi je pristup toaletu, četiri mjeseca nemam svjetlo. Odbija da mi isplati plaću, koju dobijem sa 15-20 dana zakašnjenja, zbog čega ne mogu da platim kiriju za stanovanje. Mjesecima nisam niti jedan predmet riješio, jer mi ne dozvoljavaju da radim. O svemu sam obavijestio Ministarstvo vanjskih poslova u Sarajevu. Gospodin Konaković je hitno napisao nalog da mi se mora omogućiti rad, da mi se na vrijeme isplate plaće, međutim, ona se oglušila i nastavila raditi po svom - navodi Atović.

Pokušala je, kako kaže, djelovati i krivičnim prijavama protiv njega, praveći od svega i diplomatski skandal.

Socijalna pomoć

- Ona je na ovu poziciju došla kao kandidat koji je naveo da ima pet godina i pet mjeseci radnog staža. A za ovu poziciju je potrebno najmanje deset godina radnog staža. Onda, prijavila je u konzulat lažiranu biografiju u kojoj piše da je od 1996. do 2006. radila u nekom privatnom obrtu, a u njemačkoj evidenciji stoji da je u tom periodu bila na socijalnoj pomoći - navodi Atović za „Dnevni avaz“.