Ćamil Duraković o hapšenju Amira Pašića Faće: Prijetio mi je da će me napasti, vrijeđao je i Majke Srebrenice, to je čovjek koji ne bira

Nakon što je u Sarajevu ponovo uhapšen Amir Pašić Faćo, potpredsjednik RS Ćamil Duraković potvrdio je navode kako ga je on tužio, ali dodao da nije znao da je lišen slobode.

- Iskreno, ne znam zašto je taj čovjek uhapšen. To je kriminalac kojim se ja ne bavim. Znam samo da je jedno vrijeme koristio društvenu mrežu TikTok na kojoj mi je psovao djecu i prijetio da će me napasti.

Tužno da se ovo dopušta

Naravno, moja Služba obezbjeđenja je postupila po zakonu, s obzirom na to da sam u poziciji štićene ličnosti i to je procesuirano. Inače, ja se s tim čovjekom ne bavim niti mi u životu znači da mu dajem neki publicitet - rekao je za Bosnainfo Ćamil Duraković.



On je dodao kako je "tužno da državni organi Bosne i Hercegovine mjesecima puštaju slične osobe s kriminalnim dosijeima i kriminalnim backgroundom da psuju najviše zvaničnike ove države, da vrijeđaju i prijete".

- Čuo sam da je ministru Konakoviću također vrijeđao porodicu, prijetio ministru Rami Isaku, drugim ministrima i zvaničnicima ove države. Dakle, to ukazuje da ova država nema sposobnost da preventivno utječe na kriminalne osobe. Nažalost, uzor su nasilnicima poput nasilnika koji je prije nekoliko dana ubio mladića u Sarajevu - kazao je Duraković.

Karcinom društva

Duraković je naveo kako je ovo jedan društveni fenomen i problem kojem se mora stati ukraj.

- Meni je drago da čujem da je uhapšen. Znam da ima još tužbi protiv njega. Mislim da su ga tužili i oni koji su mjesecima vrijeđani. Vrijeđao je i Majke Srebrenice, pa to je čovjek koji ne bira.

Vrijeđao je Izetbegovića, Radončića, premijera Nikšića, ministre u Vladi Federacije BiH pa i u Vladi RS. Dakle, siguran sam da ima još tužbi koje treba procesuirati i na kraju stati tom čovjeku ukraj koji se "razuzdao" i previše.



To je karcinom našeg društva, i nažalost, on ima svoje fanove i pratitelje na TikToku koji likuju nad onim što radi. Psovati maloljetnu žensku djecu, vrijeđati, prijetiti… to je tako degutantno i govoriti, a ne imati ljude koji to prate, smiju se i likuju, onda smo mi zaista u velikom problemu kao društvo koje tone u civilizacijski sunovrat - poručio je Duraković za Bosnainfo.