Memić: Napustio sam sudnicu jer je teško slušati laži Hasana Dupovca

Pred Trećestepenim vijećem Suda BiH održana je žalbena sjednica u slučaju „Dženan Memić“.

Sjednica je zakazana po žalbama odbrana optuženih Alise Ramić, ranije Mutap i Hasana Dupovca, koje je Drugostepeno vijeće Suda proglasilo krivim za davanje lažnog iskaza i zloupotrebu položaja.

Žalbe je uložilo i Tužilaštvo BiH koje nije zadovoljno visinom kazne.

Nakon ročišta se obratio Muriz Memić, otac stradalog mladića Dženan Memića, koji je u jednom trenutku napustio sudnicu.

- Napustio sam sudnicu jer je teško slušati laži Hasana Dupovca. Poštujem i prihvatam ovaj Sud, prihvatam sve što stoji u presudi, što stoji u spisu, a Hasan Dupovac i dalje laže. On ima pravo da laže, da se brani, ali ne može se to više slušat. Očekivao sam i da kaže da je to ipak bila saobraćajna nesreća i da mu je žao što nije saobraćajna nesreća, jer on je radio po naredbi svog babe. Doći će i njegov babo Vahid Ćosić na optuženičku klupu. Ovo je mučno, pozlilo mi je u jednom momentu. Neka se zahvali Hasan Dupovac Sudu, jer poštujem ovaj sud - rekao je Memić.