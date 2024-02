Mostar se preko Beograda povezao s više od 80 destinacija od Evrope do Amerike

U Gradskoj vijećnici u Mostaru danas su potpisani ugovori između Grada Mostar, "Air Serbie" i Aerodroma Mostar. Ugovore o uspostavi direktne zračne linije na relaciji Mostar-Beograd, koja će biti dostupna od sredine aprila do konca oktobra, tri puta sedmično, potpisali su gradonačelnik Mostara, Mario Kordić i Jirži Marek, generalni direktor "Air Serbia".



Prema Kordićevim riječima, radi se o ugovoru koji ima ogroman značaj za Mostar, ali i cijelu regiju. U početku su, kazao je, ambicije bile mnogo skromnije, jer je prije tri godine razgovarano o tome kako Zračnu luku Mostar vratiti na ono mjesto gdje treba biti, a to je da bude generator razvoja Hercegovine i Mostara.

- Dakle, tada su bile mnogo manje ambicije, a danas sa zadovoljstvom mogu reći da smo napravili očekivani rezultat. Tu su tri godine truda i rada Uprave, Gradske administracije, vijećnika, svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, rezultirali time da Grad Mostar ima četiri značajna haba, a to su Minhen, Rim, Beograd i Zagreb. To znači da smo manje-više s čitavim svijetom povezani, konkretno s ovom linijom Mostar- Beograd, to je nebrojen broj gradova u čitavom svijetu s kojima će Mostar biti od 15. aprila povezan - rekao je Kordić.

Novi dizajn

Naveo je i da Aerodrom Mostar dobiva svoj novi dizajn, jer broj putnika koji se očekuje žele dočekati onako kako i priliči u jednom modernom objektu.

Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju "Air Serbia", kazao je da će letovi za Mostar ići ponedeljkom, petkom i nedjeljom. Destinacije koje će imati vezu preko Beograda, pa dalje po Zapadnoj Evropi, kako je naveo, jesu Njemačka, Francuska, Holandija, Belgija, zemlje Skandinavije, Italija, ali destinacije u jugoistočnoj Evropi od Bukurešta, Istanbula, Atine pa nadalje.

- Za nas je ovo nastavak širenja saobraćaja u regionu, Mostar je, praktično, 17. destinacija na teritoriji bivše države ka kojoj letimo. Očekujemo da će biti putnika na relaciji Beograd -Mostar i obrnuto, ali isto tako očekujemo veliko učešće putnika koji preko Beograda putuju dalje, čak, postoje konekcije i za Sjedinjene Američke Države - rekao je Rupić.

Činu potpisivanja ugovora prisustvovala je i Andrijana Katić, federalna ministrica prometa i komunikacija koja je podvukla da je ovo veliki uspjeh Aerodroma Mostar, ali i za Grad Mostar, Hercegovačko-neretvanski kanton i, općenito za regiju Hercegovine, te cijelu Federaciju BiH.

- Drago mi je što smo sudjelovali, ja, na čelu ovog resora, i Vlada Federacije BiH, u realizaciji ovoga projekta tako što smo u 2023. godini osigurali 1,3 miliona KM za subvencije letovima, ali nećemo se zaustaviti na tome. U ovoj godini predvidjeli smo u proračunu sredstva za unapređenje avioprometa i to u iznosu od sedam miliona KM. i Ohrabrujem Upravu Aerodroma Mostar da bude ambiciozna u uvođenju novih zračnih linija, a dali smo jednu vrstu obećanja da će Vlada FBiH, odnosno resorno ministarstvo, pružati im podršku i pratiti ih u tim njihovim aktivnostima - poručila je Katić.

Zaokružena priča

Marko Đuzel, direktor Aerodroma Mostar, rekao je da je današnji ugovor vrlo značajan iz razloga što je time zaokružena priča četvrtog haba.

- Kada kažemo da se rijetko koja zračna luka može time pohvaliti, onda to nije prepotentno, jer, ova četiri haba nam mnogo znače. Za Beograd se veže više od 80 destinacija, od Zapadne Evrope do Amerike i taj segment tranzitnih putnika će nama mnogo značiti - kazao je Đuzel.

Velibor Milivojević, potpredsjednik Gradskog vijeća Mostara, kazao je da je mnogo truda uloženo u uspostavu ove linije.

- Pored svih veza i benefita koje će imati građani Mostara na povezivaju ljudi, robe i novca, ovaj ugovor se potpisao i na dan kada obilježavamo 100 godina od smrti našeg velikog pjesnika Alekse Šantića i sigurno kada Pošte Srbije štampaju marku s njegovim likom, evo, na ovaj način se povezujemo - naveo je on.

Cijena karte, koje su već dostupne prodaji, u jednom smjeru iznosi 56 eura, a povratna je 104 eura.