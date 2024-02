Hoće li BiH iskoristiti historijsku šansu: Nove vlade u EU bit će manje raspoložene prema politici proširenja

EU ove godine očekuju i izbori za Evropski parlament, što, prema riječima Ćerimagića, znači da ćemo imati novu nizozemsku vladu koja će biti puno desnija i ujedno mnogo manje raspoložena za politiku proširenja.

- Imamo izbore ove godine u mnogim zemljama EU, od Austrije, Belgije, Portugala, Rumunije... U svakoj od tih zemalja moguće da ćemo imati vlade koje će biti neraspoloženije prema politici proširenja, što znači da nakon izbora za EP ulazimo u duži proces formiranja vlasti na nivou EU, odluka o glavnim pozicijama, o pogledu gdje dalje. U tom smislu znači da je BiH zemlja koja nije otvorila pregovore i koja će čekati neku drugu priliku. I u BiH nas očekaju lokalni izbori, neizvjesno je šta će biti nakon njih, odnosno kakva će politička situacija biti u zemlji – rekao je Ćerimagić.

Analiza situacije

O diplomatskoj ofanzivi koja se posljednjih mjeseci dešava u BiH u smislu posjeta uvaženih evropskih i američkih zvaničnika, Ćerimagić kaže kako je to njihov način da kažu da su ozbiljni kada je BiH u pitanju.

- Međutim, i poruka tih posjeta jeste - mi vam možemo pomoći, ali ako ćete pomoći sami sebi. U tom smislu je itekako važno da im, ne samo politički lideri koji čine vladajuću koaliciju u BiH već i ljudi oko njih koji ih savjetuju, jednostavno dostave ispravnu analizu trenutne situacije u samoj EU odnosno Zapada prema BiH. Vidite i ono što se danas (jučer, op.a.) u Briselu desilo s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. Uz sve pompe, uz sve najave, uz snažan veto koji on posjeduje u toj instituciji, i on se iz nekog razloga iz neke analize odlučio da je bolje da bude na strani Zapada, na strani EU i NATO-a. Ako je on to odlučio sa svojom moći i svime što ima unutar tih organizacija, onda BiH tu ne bi trebala puno dublje da razmišlja - zaključio je Ćerimagić.

Nismo na istom brodu

Ćerimagić je istakao da BiH jedina ima priliku od svih zemalja zapadnog Balkana da bude na brodu zajedno s Ukrajinom i Moldavijom.

- Ukoliko taj izvještaj bude negativan, odnosno bude takav da EK kaže: „Mi ne možemo promijeniti našu preporuku“, onda ni zemlje članice neće raspravljati na drugačiji način, nego će potvrditi ono što je bilo u decembru, a to je da nismo na istom brodu s Ukrajinom i Moldavijom i da jednostavno ostajemo tu gdje jesmo - istakao je Ćerimagić.