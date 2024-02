Profesor Ahmed Kico za "Avaz": Dosta je zavaravanja i izbjegavanja odgovornosti, ne može se pričom zaustaviti nasilje

Ubistva u Sarajevu i Doboju, napadi na povratnike i niz krivičnih djela u proteklim danima značajno narušava sigurnosnu situaciju u BiH, kaže za "Avaz" stručnjak za sigurnost, prof. dr Ahmed Kico. Dodaje da su ovakvi sigurnosni izazovi plod teške situacije u političkim i društvenim odnosima u BiH, te je potrebno da zvaničnici iz političkih i drugih struktura adekvatno i nedvosmisleno podrže policijske agencije i ostale subjekte u sistemu sigurnosti u našoj zemlji.



- Subjekti u sistemu sigurnosti moraju intenzivirati svoje aktivnosti, kako bi se neke stvari preventivno suzbijale. Naznake kriminalnih aktivnosti moraju biti predmetom opservacije agencija i ministarstava, kako bi se adekvatno postavljali i kako bismo suzbijali ove negativne trendove. Sam sistem sigurnosti teško se može izboriti sa teškom političkom, ali i sigurnosnom situacijom i u tom smislu se moramo konektovati na agencije i dijelove sistema velikih zemalja, prvenstveno SAD i EU, ali značajnim dijelom i na sigurnosni sistem NATO-a – kaže Kico za "Avaz".

Hladnokrvni ubica

Glavni grad BiH ponovo je uzdrman još jednim hladnokrvnim ubistvom na ulici i gubitkom još jedne mlade osobe. Kico podsjeća da su svi povratnici u vršenju krivičnih djela evidentirani u MUP-u KS i sudovima.

- MUP KS treba i može, vjerujem da ima dovoljno kapaciteta i resursa, da definitivno napravi inventuru. Da sve višestruke povratnike u saobraćajnim ali i drugim prekršajima provjerava, da u svakom momentu znaju gdje su, šta rade, kuda se kreću, kakve su njihove aktivnosti i ako te aktivnosti upućuju na mogućnost počinjenje novog djela, oni moraju biti sankcionisani. MUP mora imati zavedenu operativnu akciju na temelju koje će nadzirati i kontrolisati presuđena lica – ističe Kico.

Nedopustivim smatra da se, nakon izvršenja teških krivičnih djela, za počinitelje otkriva da su višestruki povratnici, da posjeduju oružje, ili da imaju desetine hiljada maraka kazni za prekršaje u saobraćaju.

- Kaznene i operativne evidencije moraju se sravniti. Dosta je zavaravanja, izbjegavanja ili prebacivanja odgovornosti. Neko ovo mora zaustaviti, a to mogu u zajedničkoj akciji MUP KS, Sudovi za prekršaje, Tužilaštvo i Kantonalni sud – dodaje Kico.

Bez konkretnih rezultata

Kico se osvrnuo na situaciju u kojoj se, u većini slučajeva, istrage napada na povratnike završavaju bez konkretnih rezultata. Posjete žrtvama od strane pojedinih političara, deklarativna podrška i pomoć nakon što su već napadnuti, gube smisao bez konkretnijih poteza.

- Mislim da je to ljudska gesta, ali je istovremeno i osobni marketing pojedinih političara. To ne vodi boljitku i krucijalnoj zaštiti ljudi koji su prije agresije na BiH živjeli na tom prostoru, nakon čega su bili žrtve, protjerani su i sad ih zovemo povratnicima. To su domicilni stanovnici entiteta. Da bi se ovaj politički marketing konačno zaustavio nadležni organi, preko agencija za provedbu zakona, moraju pokrenuti sve aktivnosti da se počinitelji takvih krivičnih djela privedu i kazne. Ne može se pričom zaustaviti nasilje, već samo konkretnom aktivnošću u skladu sa zakonom. Pravna država i zakoni moraju funkcionirati – ističe profesor Ahmed Kico za "Avaz".