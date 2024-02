Tržište nekretnina u BiH se ne hladi: U Sarajevu prodat stan od 120 kvadrata za 1,1 milion KM!

Uprkos previsokim cijenama, potražnja za stanovima je i dalje velika. Za razliku od Evrope, gdje cijene padaju, na naše tržište nekretnina se ta situacija ne prelijeva. Situacija je prilično jasna, jer cijenu nekretnina diktira odnos potražnje i ponude.



Kaže nam to Spaho Ljajić, stručnjak za nekretnine, naglašavajući da je kod nas i dalje znatno veća potražnja nego ponuda.

U krizi

- Ako se baziramo na Sarajevo, tu je znatno manja ponuda u odnosu na potražnju, što je razumljivo, budući da je Sarajevo glavni grad države, a u kojem je, uz sve odrednice, posebno onu turističku, upravo izražena potražnja za kupovinom stanova koji se iznajmljuju turistima, poput „stana na dan“. To je, razumljivo, dobar biznis, budući da se dvosoban stan iznajmljuje po cijeni od 100 ili 150 eura za noć. Kada se to pomnoži s, recimo, 20 dana iznajmljivanja, to su visoki iznosi. Uz sve troškove koje vlasnik plati, u džepu mu ostaje i do 4.000 KM mjesečno - objašnjava nam on.

Prema svim dosadašnjim analizama, teško se može očekivati da će doći do pada cijena u narednom periodu.

- Činjenica je da se u Evropi nešto događa po tom pitanju, jer je smanjena stanogradnja, s obzirom na to da je građevinarstvo nakon svojevrsne invazije građenja trenutno u krizi. Zapad uglavnom živi od kreditiranja putem banaka, što nije slučaj kod nas. Kod nas još ima gotovog novca, odnosno „keša“ u bankama, imamo dijasporu koja štedi i kupuje stanove u BiH po vrlo povoljnim cijenama - kazuje nam on.

Lošiji kvalitet

Jedan od glavnih uzroka, dodaje, zbog čega cijene ne padaju jeste nedovoljna stanogradnja.

- U Starom Gradu nema nijedno gradilište, u Centru je jedno s uglavnom ekskluzivnim stanovima i koji su prodati u fazi gradnje po cijeni između 6.000 i 7.000 KM po kvadratnom metru. Skoro je prodat stan za 1,1 milion KM, čija je površina 120 kvadratnih metara -iznosi nam Ljajić.

Komentirajući preskupe kvadrate korištenih odnosno stanova u starogradnji, Ljajić kaže da i njihovu cijenu diktira veća potražnja. Nadalje, kaže on, primjetan je i sve lošiji kvalitet stanova u novogradnji, a koji su, naprimjer, izgrađeni na lokacijama bez adekvatne prateće infrastrukture.

I korišteni poput novih

Edin Batlak, vlasnik agencije za nekretnine u Mostaru, navodi da je i u tom gradu veća potražnja od ponude. Tržište nekretnina se, naglašava, ne hladi. U novogradnji u Mostaru, gdje je na nekoliko lokacija aktuelna izgradnja, stanovi dostižu cijenu i do 4.000 KM po kvadratnom metru. Međutim, kako dodaje, ta cijena se nudi i za pojedine stanove u starogradnji.

- To su renovirani stanovi, vlasnici imaju takva očekivanja, a, inače, u starogradnji je širok raspon cijena, od 1.800 do 2.800 KM po kvadratu - kaže Batlak.