Faruk Kajtaz za "Avaz": Stari most se nikakvim podvalama ne može predstaviti izvan konteksta u kojem je nastao

- Ne znam samo šta autori ovakvih historijskih i kulturoloških podvala žele napraviti kada su stvari potpuno jasne. Svima u svijetu, koji išta znaju o Starom mostu, poznato je kako je nastala stara gradska jezgra i ne mogu nasjesti na ovakve plakate.



Nisam iznenađen

Zato mislim da ih njihovi kreatori prave sami za sebe, naivno vjerujujući da će Stari most predstaviti izvan konteksta u kojem je sagrađen i u kojem je nastao, jer im tako nešto očigledno ne odgovara u projekciji Mostara kao ekskluzivno hrvatskog, čak i katoličkog grada. Nisam iznenađen, ali čini mi se to prilično glupim pokušajima jer je Stari most toliko prepoznatljiv u svijetu da nikakvim retuširanjima to ne možete dovesti u pitanje - ističe Kajtaz.

S druge strane, postavlja i logično pitanje kako bi na ovakve falsifikata, "umjetničke slobode" i uklanjanje historijskih objekata reagirali neki drugi gradovi i države.