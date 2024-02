Dodik: Plaćeni lobisti su u strahu šta će se desiti kada dođe Tramp

Predsjednik RS Milorad Dodik oglasio se na platformi X nakon jučerašnjeg ročišta u Sudu BiH.

- Cijeli svijet zna da je proces koji se vodi pred neustavnim sudom farsa. Mnogo je onih koji danas likuju nad tim što im je jedan stranac bez ikakvih stvarnih ovlaštenja obezbijedio da predsjednik Republike Srpske dođe na izmišljeno ročište u izmišljenom postupku.

Likuju i pojedinci u RS, i to je njihovo junaštvo. Ne sude oni meni, nego koriste silu da se obračunaju sa RS. Zahvalan sam svim ljudima koji su mi pružili podršku i što razumiju koji je smisao ovog cirkusa, to me dodatno ojačalo da istrajem u svemu onome što radim i da nastavim još jače da branim srpske interese.

Zahvalan sam i svima u Srbiji i prijateljima RS koji su uz RS u trenucima najvećih pritisaka.