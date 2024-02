Boris Pistorius: Želimo spriječiti Rusiju da zloupotrijebi ovu regiju

Ministar odbrane Savezne Republike Njemačke Boris Pistorius doputovao je u utorak u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini u okviru koje se sastao s ministrom odbrane Bosne i Hercegovine Zukanom Helezom i njegovim zamjenicima.

Njemački ministar odbrane svečano je dočekan uz Počasnu jedinicu OSBiH ispred Doma oružanih snaga BiH, nakon čega je održan je sastanak delegacija ministarstava odbrane dviju zemalja.

Ključni prijatelj

Helez je nakon sastanka izjavio da je s njemačkim kolegom razgovarao o ispunjavanju reformi, o podršci Bosni i Hercegovini ka NATO integracijama, o paketu pomoći koji je odobren na Samitu NATO-a u Madridu 2022. te o predstojećim skupovima alijanse u BiH.

- Njemačka je jedan od ključnih prijatelja Bosne i Hercegovine na spoljno političkom planu. Također, Savezna Republika Njemačka daje punu podršku Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji i NATO savezu i na tome želim da se zahvalim, kao i na svemu što su dosad uradili za BiH i Oružane snage BiH. Od 2021. do 2025. Njemačka je uložila i uložit će više od 20 miliona KM u Oružane snage Bosne i Hercegovine. Time poboljšavaju smještaj i uslove pripadnika OS i podižu standard i mobilizaciju OSBiH - rekao je Helez.

Stabilnost BiH

Njemački ministar odbrane izjavio je da njegova zemlja veoma polaže napore u stabilnosti Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana i da to pokazuju kroz dugoročnu i uspješnu podršku.

- Naše odnose smo značajno proširili i to uključuje inicijative za sanaciju, ali i bilateralni programi koji doprinose tome. Doprinosimo jačanju odgovarajućih kapaciteta, u vezi s logistikom, artiljerijom, eliminacijom viška municije, ali i pri učenju jezika. Od 2021. do ove godine ćemo ukupno investirati 14 miliona eura iz ovih sredstava u BiH i to su zaista važni signali - rekao je Pistorius.

Dodao je da se tokom posjete Bosni i Hercegovini uvjerio da se investicija cijenila i isplatila te da žele nastaviti ulagati i u budućnosti jer je, kako je kazao, to je bitno za stabilnost regiona, ali i za samu Evropu.

- Uočavamo da postoje određene tenzije. Radi se o tome da moramo odlučiti na kom vjenčanju ćemo da plešemo. Ne možemo biti istovremeno na dva mjesta. Ukoliko želite u EU, to je dobrodošlo i to morate zajednički željeti, kako biste to i postiglo - rekao je Pistorius.

Sprečavanje dodatne krize

Njemački ministar odbrane govorio je i o ruskom utjecaju u Bosni i Hercegovini, te o mogućoj krizi i destabilizaciji.

- Želimo spriječiti da Rusija dovede do dodatne krize, destabilizacije, da zloupotrijebi ovu zonu, kako bi širila svoj utjecaj, nadajući se da će na taj način destabilizirati Zapad. Njemačka će podržati angažman EUFOR Atlheae. Jako je važno da snage mogu ostati u Bosni i Hercegovini i radujem se na koji način su dobrodošli ovdje, jer i oni doprinose sigurnom okruženju za neophodne reforme - rekao je Pistorius i dodao:

- NATO i EU imaju jasan stav kada govorimo o agresivnom djelovanju Rusije. Najvažnije je da partnerstvo između NATO-a i Bosne i Hercegovine od 2006. teče vrlo uspješno.

Dodao je i da će Njemačka podržati Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka euroatlantskim integracijama.

- Bosna i Hercegovina, ali i cijela regija su vrlo važni za stabilnost i sigurnost Zapadne Evrope. Njemačka budućnost regiona vidi u Evropskoj uniji - rekao je Pistorius.