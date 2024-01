Helez: Nakon obaranja iduće tačke od strane ministara iz RS ide krivična prijava

Gost Dnevnika D Federalne televizije bio je Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine.

Na početku gostovanja osvrnuo se na rezultate rada njegovog resora.

- Povećali smo budžet Oružanih snaga, povećali smo budžet Vijeća ministara, za nekih 241 milion, od toga je 90 miliona pripalo povećanje Oružanim snagama i Ministarstvu odbrane i samim tim su povećana primanja pripadnika Oružanih snaga - pojasnio je on dodavši da su vratili interes mladih ljudi za Oružane snage BiH.

Prema njegovim riječima, prvi put od osnivanja Oružanih snaga nabavljene su kvalitetne uniforme, najkvalitetnije u regionu. Prvi put kontrolišemo bh. nebo, a radovi su u svim kasarnama, objašnjava ministar.

- Radimo infrastrukturu, sajber zaštitu. Stalno raste i spremnost i obučenost Oružanih snaga. Povećao se i procent žena. Uvjeren sam da će naredna godina biti još bolja. Puno toga ima i što ne mogu reći, što je vojna tajna - rekao je Helez.

Kao glavni problem u funkcionisanju stranaka na vlasti ističe ministre iz RS-a koji imaju pravo veta.

- Oni inpute dobijaju od Milorada Dodika. To jako teško funkcioniše. Umjesto da idemo na Vijeće ministara sa nekim elanom da usvojimo puno kvalitetnih zakona, ja kao da idem u rov. To je puno stresa. Pripremimo dobre zakone, oni samo kažu – skidamo. Ipak, u svemu ovome, u ovom političkom kuršlusu, donijeli smo preko 1.000 akata i zakona za ovu godinu dana. Vijeće ministara radi, funkcioniše – donijeli smo nekoliko zakona iz ključnih 14 prioriteta. Vijeće ministara je odradilo svoj posao, to je sada na oba doma parlamenta - tvrdi Helez.

Nizozemska kooperativnija

Helez je za Dnevnik D analizirao i posjetu visoke delegacije EU.

- Imali smo jedan otvoren razgovor. Ursula fon der Lajen je bila jako otvorena, rekla je da se neće gledati kroz prste. Moje izlaganje je bilo ovakvo – mi nismo donijeli Ustav BiH, nametnuli su nam ga. Rekao sam da je on pun blokada i zato vas molim da nam malo progledate kroz prste. Andrej Plenković je bio vrlo korektan na sastanku. Rekao je da je BiH doživjela agresiju od Srbije i da BiH treba da dobije pregovarački status, a da nešto ostavimo i kasnije da uradimo. U odnosu na ranije stavove i premijer Nizozemske je bio puno kooperativniji. Davao je optimizam da možemo. Kada usvojimo sve te zakone više ćemo ličiti na državu, i bit ćemo više nezavisni od visokog predstavnika i međunarodne zajednice.

Naglašava da je potpuno jasno svima šta je to neophodno napraviti za pozitivan signal iz Brisela u martu.

- To je zakon o sudovima, zakon o sukobu interesa gdje nema nikakvih problema, osim ličnih stranačkih, nema nacionalnih problema, zakon o sprečavanju pranja novca. To su zakoni koji su spremni, prošli su Vijeće ministara, na Domu naroda treba malo političke volje. Zapelo je oko sjedišta suda, sve ostalo je kao dogovoreno - rekao je on.

Podvukao je da Plenkovićev potez da zaobiđe Predsjedništvo BiH nije državnički.

- Pokazao je da ne poštuje Ustav BiH. Sve dok je ovakav Ustav, Željko Komšić je ima pravo da se kandiduje i da bude izabran. To je sigurno međudržavni skandal. Nisam očekivao ovakav potez, to treba da izgladimo. Hrvatska je nama neophodna za put ka EU i NATO savezu, oni su članovi i imaju pravo veta. Ne treba nam svađa s Hrvatskom. Nadam se da će Plenković i Komšić pružiti ruku u korist dvije države, da idemo naprijed. Zamjeram Plenkoviću što je to uradio - poručio je Helez.

Puno posla

Na pitanje zašto ga više nema na sastancima državne koalicije, odgovara:

- Nisam nešto ni zainteresovan puno, imam puno posla. Da li ima sad nekih tu političkih stvari i poteza da Dodik ne želi da ja tamo budem - to ne znam.

Dalje navodi da se divi Nerminu Nikšiću, Elmedinu Konakoviću i Edinu Forti jer imaju snage i strpljenja u razgovorima s Dodikom.

- Stalno ponavljati priču oko BiH, nije nimalo lako. Ja da sam htio izdati, to bih uradio 1992. Ne vidim nikog u trojki ko će dići ruku da izda bilo šta u BiH, pogotovo kada je Ustav u pitanju - kazao je on.

O sastanku u Bakincima, kaže:

- Ja sam to pročitao iz medija. Neke stvari ne mogu podržati, da se zatvore liste, to je unazad 100 godina. Ja ću biti životom protiv toga. Neću nikad dozvoliti da se asimetrično biraju članovi Predsjedništva. Jesam za indirektni izbor, da parlament to bira, to je trošak da ide direktno na biranje, ali ne može se iz toga izvući RS. Imaju dva propusta koja sam uočio, u tehničkim izmjenama Izbornog zakona je ostavljeno da se i dalje mogu vršiti malverzacije. Bojim se da nije to bio Dodikov manevar da pozove da pričaju o ozbiljnim stvarima, da izbjegne nametanje visokog predstavnika. Ako je to bilo, onda je prevario predstavnike trojke - naveo je Helez.

Završena priča

Istakao je da "ne samo da sam predao krivičnu prijavu protiv Dodika, Goganovića i Damjanovića, nego ću to i pratiti".

- Nemam još odgovor iz Tužilaštva. Sljedeća krivična prijava, koja će biti ozbiljna - oni zaustavljaju tačke iz Ministarstva odbrane, sve što se radi u Oružanim snagama, zaustavljaju tri ministra iz RS-a. Ima član zakona koji to reguliše. Naredna tačka dnevnog reda koju obore – ide krivična prijava. I neka odgovaraju za ono što rade protiv ove države - poručio je Helez.

O imenovanju generala kaže:

- Šest godina su bili isti generali na pozicijama, a mogu četiri. Prekršeni su zakonski okviri. Komšić je iskoristio to što jedan od članova kojeg smo mi predložili ne ispunjava, i stavio drugog koji ispunjava uslove – to je završena priča. Oni su imenovani, parlament to ne mora potvrditi. 45 dana prođe i to je gotovo. Mi smo već to promijenili u Butmiru, Živinicama, u Banjoj Luci.