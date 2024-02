Konaković: Sada će se jasno pokazati ko je za evropski put BiH, a kome su važniji lični i stranački interesi

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković poručuje da su jutrošnji sastanci s njemačkim ministrom odbrane, Borisom Pistoriusom i generalnom direktoricom za Evropu i centralnu Aziju u Evropskoj službi za vanjske poslove Angelinom Eichhorst nastavak diplomatske ofanzive koju vanjska politika demonstrira u zadnjih nekoliko mjeseci.

- Čini mi se da je ovo sad kulminacija i da smo u ciljnoj ravnini ove naše priče o otvaranju pregovora s EU i dolazak visokih zvanica pokazuje da su vrata EU za nas širom otvorena. Naravno, tu su još neka važna pitanja koja su nama u listi prioriteta u vrhu, a to su teritorijalni integritet, suverenitet, sigurnost, stabilnost. Dolazak svih ovih visokih zvaničnika pokazuje da BiH u ovom trenutku na međunarodnoj sceni uživa podršku svojih prijatelja kakvu dugo nije imala - izjavio je za Fenu ministar Konaković.

Dodaje da je s njemačkim ministrom razgovarao o sigurnosnim aspektima, ali i evropskom putu i da su se saglasili kako BiH mora iskoristiti ovu priliku i otvorena vrata Unije.

- Dolazak Angeline Ajhorst (Eichhorst) pokazuje posvećenost Brisela ovoj cijeloj priči i u pravu su oni koji kažu da EU trenutno pokazuje više interesa da BiH bude unutra, nego neki domaći političari koji na svojim sastancima zagovaraju da se možda i ne otvaraju pregovori. Ovo je važan kontinuitet nakon serije susreta koje smo ranije imali i mi nastavljamo u tom pravcu. Sutra nam već dolazi državna njemačka ministrica za Evropu Anna Lührmann. Nastavljamo dalje i nadamo se pozitivnom epilogu - poručuje Konaković.

Na Dodiku je da pokaže je li ruska marioneta

Smatra da je odlično što je ova šansa potpuno osvijetlila političku scenu u BiH i uvjeren je da je svima jasno i da se dolazak ovako velikog broja važnih zvaničnika u BiH ne može objasniti nikako drugačije nego kao poruka da su nam širom otvorena vrata EU. Tome u prilog, dodaje, ide i konkretna podrška, paket u kojem su za BiH namijenjene dvije milijarde maraka inicijalne podrške od EU.

- Dakle, puno je dokaza koje ne mogu ignorirati ni najveći euroskeptici. S druge strane, ovo svjetlo pokazalo je da postoje političari u BiH koji su za evropske integracije, ali im je na prvom mjestu njihova stranka pa baš i nisu sretni jer možda trojka dobije neki politički poen. Oni su spremni srušiti evropsku priču zarad nekih svojih ličnih ili stranačkih interesa i tu govorim o ovoj opoziciji, a prije svih i direktno o Bakiru Izetbegoviću i Željku Komšiću. Postoje i ljudi poput Milorada Dodika koji će sada pokazati svoje pravo lice i pokazat će da li on ljudima u RS govori istinu, jer potrebno je još malo napora, nekoliko zakona oko kojih se slažemo, da konačno uđemo u evropski voz i da ljudi u cijeloj BiH u svojim džepovima osjete rezultate našeg rada. Ili će na kraju Dodik pokazati da je on, ipak, jedna ruska marioneta na ovom prostoru kojem je interes ruskog naroda važniji od interesa srpskog naroda - ističe Konaković.

To je ono, kaže, što će se u završnici ove priče pokazati u jednom ili drugom pravcu.

- Ja se nadam pozitivnom scenariju, da sve ono što smo dosad uradili, bude krunisano pozitivnim rezultatom. A podsjećam vas da smo imali krajem prošle godine najbolji izvještaj Evropske komisije u historiji i da smo dobili još neke male uslove koje možemo ispuniti, kako bismo sutra govorili o investicijama. Pozivam sve da pogledaju BDP Rumunije, Češke, Slovačke, Hrvatske, kakav je životni standard ljudi prije i poslije ulaska u EU i neka to bude poruka ljudima u BiH ko se zapravo bori za njihove interese, a ko ih prodaje - naglašava Konaković.

Oni koji budu blokirali evropski put BiH platit će ogromnu cijenu

Upitan šta će se dogoditi ako BiH propusti ovu priliku i ne budu otvoreni pregovori s EU, ministar vanjskih poslova BiH kaže da je to prilično predvidivo.

- Onda će biti pravedno, a uvjeren sam da će se to i desiti jer sam imao sastanke s ozbiljnim stranim zvaničnicima, da oni koji budu blokirali ili natjerali nas da propustimo ovu priliku, plate ogromnu cijenu, i političku i neku drugu. Nakon ovih velikih šansi, kao što je to bio slučaj s Aprilskim paketom i nekim drugim, prođe mnogo vremena prije nego postanemo ponovo zanimljivi ljudima koji sada pokazuju ovakav interes. Ako sada propustimo priliku, treba znati da EU ima izbore, Amerikanci imaju izbore, kako će izgledati naredni procesi, koliko će se brzo ići u proširenje, ne znam. Godinama niko neće navraćati u ovu zemlju i zato će biti odgovorni oni koji eventualno budu razlog da se ova evropska priča ne dovede do kraja - poručuje Konaković u izjavi za Fenu.

Dodaje da je na nedavnom sastanku ministara vanjskih poslova u Rimu govoreno o konkretnim imenima, odnosno da, ukoliko predstavnici iz RS blokiraju evropski put, idu u potpunu izolaciju, ekonomski slom i sankcije.

- Ja mislim da su svi političari toga svjesni i da trebaju biti motivirani da ostvarimo još taj mali korak i proslavimo naš historijski napredak kroz otvaranje pregovora s EU - zaključuje Konaković.