Čović: Dugo nije bilo važnijeg trenutka za BiH, politička nadmudrivanja ostavimo za drugo vrijeme

Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, danas se u sjedištu ove stranke u Mostaru obratio medijima povodom aktuelne političke situacije.

Svoj koncept obraćanja je podijelio na nekoliko dijelova. Na početku je naglasio da osam godina nakon predaje zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji nije bilo važnijeg trenutka za BiH od ovog današnjeg.

Kredibilan partner

- Prepoznajemo ga kao strateški i želimo da svojim djelovanjem u narednih 20-ak dana možemo biti prepoznati kao kredibilan partner i otpočeti pregovore s Evropskom unijom - rekao je Čović.

Naveo je da su mu mnogi sugerirali to da se obrati oštrim jezikom, međutim, on je izabrao učiniti to pristojno i dostojanstveno "kako bi ukazali na sve nepromišljenosti".

Njegovo obraćanje, kazao je, primarno je posvećeno evropskom putu BiH ka Evropskoj uniji. Kazao je kako je vrlo jasno da je preostalo još dvije-tri sedmice da "sve ono što smo preuzeli u i jasno definirali možemo provesti".

EU put

- Ne vidim nijednog razloga da uvjete koji stoje ispred nas, a koje treba ispuniti doživimo kao nepremostive. Hrvatski predstavnici, kroz Hrvatski narodni sabor, u svim institucijama vlasti do kraja su predani našem euroatlantskom putu. Uvjeren sam da ćemo dati potpuni doprinos i to nije strateška obaveza za jedan trenutak, već dugoročni cilj koji nema alternativu. Uvjeren sam da ćemo dati puni doprinos kako bismo s partnerima napravili važan iskorak do kraja mjeseca. Partneri s kojim smo potpisali sporazum prije nešto više od godinu na razini Vijeća ministara BiH su vrlo precizno definirali sve što bismo mi trebali raditi i kad je u pitanju naš evropski put, ali ne samo to, već sve drugo kako bismo riješili mnoga otvorenja pitanja koja danas stoje pred BiH, bez bilo kakvih političkih igara, bez bilo kakvih drugačijih pristupa. Mi mislimo da ovaj posao moramo s partnerima odraditi isključivo kroz izvršnu i zakonodavnu vlast, mi samo u BiH - kazao je.

Rekao je kako je uvjeren da "naši partneri moraju razumjeti da moraju odustati od politika nadmudrivanja, politika nedosljednosti, nevjerodostojnosti u svom radu te mijenjanja stajališta svaki dan oko onoga što smo precizno dogovorili i utvrdili".

- Sutra ćemo imati zajednički sastanak s partnerima u Sarajevu i upravo na ovaj način ću pristupiti. Sutra se mogu riješiti svi problemi koji su ispred nas, a ono što je ključni naglasak ovog puta, osmišljene ili nametnute igre političkog marketinga pomalo za potrebe tijela a kojima se obraćaju u javnosti moraju prestati narednih 20 dana. Zato pozivam sve partnere u vlasti ali i sve lidere opozicije da razumiju da je ovo vrijeme koje se zadugo neće ponoviti. Drugim riječima, da politička nadmudrivanja ostavimo za drugo vrijeme - poručio je Čović.