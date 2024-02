Muriz Memić uoči godišnjice napada na Dženana za "Avaz": Što više vrijeme odmiče, sve je teže

Sutra je osma godišnjica napada na rahmetli Dženana Memića u Velikoj Aleji, na Ilidži. Nakon napada koji do danas nije razriješen, Dženan je bio u komi, a njegovo srce prestalo je da kuca 15. februara 2016. godine. U trenutku smrti, Dženan je imao samo 21 godinu.



Od tada traje borba njegove porodice, posebno oca Muriza i sestre Arijane, da otkriju šta se desilo njihovom sinu, odnosno bratu, i da krivci odgovaraju za svoja nedjela.

Za sutra, s početkom u 15 sati, zakazano je okupljanje i polaganje cvijeća kod spomen-obilježja "Ranjeni kamen", koje je porodica u znak sjećanja na Dženana, podigla na mjestu gdje se napad desio.

"Jedan od najtežih dana"

U emotivnom razgovoru za portal "Avaza", Muriz Memić ističe da je za sutra najavljen i dolazak mini busa iz Tuzle na okupljanje.

- Ima jedna ekipa, oni stalno daju podršku, doći će i oni. Baš nam je drago koliko ljudi još prate i što bi se reklo pomuče se, dođu. Ovo je jedan od najtežih dana, što više odmiče sve je teže. I samim tim saznanjem da nismo još riješili slučaj, baš je mučno. Ali eto, idemo dalje, ne damo se. Razvlače maksimalno što bi rekli, ali eto opet ide. Čekamo sada pravosnažnu presudu za Alisu Mutap i Hasana Dupovca, pa vidjet ćemo, poslije toga trebala bi ići istraga za ubistvo. Ustvari, ide istraga, ali trebalo bi podići optužnicu – govori nam Memić.

Velika podrška porodici Memić je i Davor Dragičević, otac ubijenog Davida Dragičevića. Dvije velike tragedije spojile su Muriza i Davora i ujedinile BiH u borbi za pravdu i istinu. Kako nam je rekao Memić, Davor ipak sutra neće doći.

- Ne vjerujem da će Davor sutra doći, razgovarali smo, kratko to traje sada da se muči, da dolazi. U kontaktu smo, čujemo se.

Svirepo ubistvo Pendeka

Memić je komentirao i posljednje nemilo ubistvo Farisa Pendeka koje je potreslo građane Sarajeva, ali i cijele BiH.

- Opet se desilo ubistvo, na ovakav način, što se kaže svirepo i bahato ponašanje u saobraćaju. Sinoć sam bio kod porodice Pendek, malo sam ih obišao. Tužno i mučno, ali vidimo ponašanje drugih, situacija u MUP-u KS je „zadovoljavajuća“. Ministru su bezveze saopćenja, jer ne može Katica, dok god se MUP ne ogradi od pomagača ubica Dženana Memića - Džafera Hrvata, Vahida Ćosića, Mirsada Dželilovića, Nurije Mehića, Sakiba Kreme i ostalih da ne nabrajam, MUP se mora ograditi od njih a ne da ih nagrađuje i da napreduju. Svako ministrovo saopćenje je da je sve dobro i zadovoljavajuće. Ja mislim da je uvredljivo ako ministar sjedi s pomagačima ubica, konkretno s Džaferom Hrvatom, Mirsadom Dželilovićem, Nurijom Mehićem, sjedi s njima, to mene vrijeđa. Znači ministru je najpreča stolica. Moramo biti otvoreni, ministar sada neka se ljuti ili ne ljuti, ali moramo biti otvoreni. Ja mislim da Katica, koliko je već ministar, nikada nije spomenuo slučaj „Dženan Memić“ ili makar da se ogradi od pomagača ubica – rekao nam je Muriz.

"Ništa se ne radi"

Ističe da vjeruje kako će sigurnosna situacija u KS u budućnosti biti još gora.

- Situacija u KS će biti još gora, jer vidimo da se ne radi. Evo sad će policija sedam dana biti na cestama, zaustavljat će, većinom kamione i onda se oni jednostavno povuku. Ja znam da ima zlatna specijalna jedinica, gdje momci jedva čekaju da rade nešto. I oni bi svaku noć kontrolisali po gradu, ali neko im ne da. Nekome odgovara ovo stanje. Vidimo ko sve ima i oružje i palice, nevin momak nastrada. Mogao sam biti ja tamo, mogao je biti bilo ko u saobraćaju biti i da ga on ubije. Moram i ovo reći, druga morbidna stvar kako to političari koriste, konkretno Semir Efendić, poziva na ostavku ministra Katice a on je usmrtio pješaka i znamo kako se njegov sudski postupak završio. Ne može on pozivati na ostavku – zaključio je Muriz Memić u razgovoru za portal „Avaza“.