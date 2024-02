Dodik: Sve dok su strane sudije u Ustavnom sudu BiH neće proći evropski zakoni

Milorad Dodik, predsjednik RS, istakao je da je jedini način da podrži evropske zakone u državnom parlamentu taj da sve vladajuće stranke prihvate odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda BiH.

Dodik je kazao da evropski put nije sporan, ali da nije sporno i da se uradi sve što je dogovoreno u Laktašima.

- U okviru toga se nalazi nekoliko važnih tema. Jedan je zakon o Ustavnom sudu, koji smo dogovorili i da ukoliko i to možemo da uredimo i da se sve dogovorimo da nema stranaca u političkom sistemu BiH, mi imamo evropski put. Ako to ne možemo da dogovorimo, nećemo se dogovoriti ni oko Suda, ni oko zakona o pranju novca, zakona o sukobu interesa - kazao je Dodik.

Predsjednik manjeg bh. eniteta kazao je da "predsjednik NiP-a Elmedin Konaković pokušava da bude glasnogovornik Evropske unije".

- Mislio je da ako bude na fonu priče o EU, da će mu to donijeti poene. Neće, pokazat će se da SDA i druge političke partije tamo, imaju veću podršku nego Konaković. Što se tiče sankcija, to je ono što želi i traži od drugih. Njima "sipa" riječi u usta. On nije nikakav ministar vanjskih poslova, jer se samo zalaže za svoju malu političku partiju, koja je dobila beznačajan broj glasova u odnosu na nas iz SNSD-a, stranke koja je politički gigant u svakom smislu - rekao je Dodik.

Tvrdi da Konaković treba razgovarati prvenstveno za zvaničnicima RS.

- Ne zanima me šta priča s nekim ministrima, treba s nama da se razgovara, jer mi donosimo odluke. To što je on spreman da prihvati da neko drugi u ime njega odlučuje, to je njegova stvar - istakao je Dodik.