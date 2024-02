Olimpijci emotivni u Sarajevu: Katarina Vit zaplakala u Vijećnici slušajući i govoreći o ZOI 84

U Sarajevskoj vijećnici danas je održana press konferencija povodom obilježavanja 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara.



Na press konferenciji medijima su se obratili gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, Sanda Dubravčić, Katarina Vit, Jure Franko i Bojan Križaj.

Olimpijski duh traje

Na samom početku se obratila gradonačelnica.

- Želim da olimpijski duh traje i da zajedno s našim uvaženim gostima Sandom, Juretom, Katarinom i Bojanom oživimo olimpijski duh i da se prisjetimo svih lijepih vremena u našem Sarajevu.

Poslala je poruku kako treba da se ulaže u sport i mlade.

Jasmin Ademović je na čelu Odbora za obilježavanje godišnjice ZOI 84 i govorio je o organizaciji.

- Moram reći da sam izuzetno ponosan na činjenicu da smo uspjeli organizirati godišnjicu obilježavanja na način na koji to želimo. Možemo reći da smo ponosni i spremni za nove poduhvate koje želimo uraditi. Želim da kažem da Olimpijski komitet BiH visoko kotira u svijetu. Spremni smo ponovo sarađivati s gradom Istočno Sarajevo, kako bismo 2032. opet dobili priliku za organiziranje Zimskih olimpijskih igara.

Sanda Dubravčić, žena koja je upalila olimpijski plamen na otvaranju Olimpijskih igara i ugledna doktorica govorila je jako emotivno o Sarajevu.

- Jako sam uzbuđena ponovo biti ovdje. To je bio taj dan 8. februar 1984. godine, dan kada sam osjetila zajedništvo i kada je Sarajevo živjelo za otvaranje Olimpijskih igara. Vidim ovdje Vučka koji je nadahnuo sve nas sportaše i sam Bog je poslao dan prije snijeg. Čekali smo taj snijeg kako bi Koševo bilo bijelo i da svi kostimi zasjaju u svojim bojama. Ja sam bila bijela i imala sam bijelu trenerku, dočekala sam baklju i, ponesena svim sudionicima Olimpijade, na slikama se vidi kako sam mahnula svojim klizačima, koncetrirano sam otrčala preko stepenica. Poslije sam imala puno veću tremu na natjecanju. Olimpijske igre u Sarajevu su bile tople i ljudske i sve Sarajlije su živjele za tih 11 dana. Taj duh je bio nešto specifično i najgore mi je bilo 1994. Kada sam bila voditeljica naše male hrvatske emisije i kada je Sarajevo pokazalo slike iz '84. i '94. i svi smo bili tada u jednom šoku, suze su mi navrle na oči kada sam vidjela Koševo i taj događaj mi je bio najgori u mom životu. Nadam se da se to neće nikada ponoviti i da će Sarajevo opet biti domaćin - rekla je.

"Sve se promijenilo"

Sandine emotivne riječi su rasplakale Katarinu Vit o čemu je kasnije i govorila.

Jure Franko je govorio o tome koliko ga je Olimpijada promijenila.

- Mislim da je Sanda već kazala sve što mora sa strane sportista da se kaže. Apsolutno se pridružujem svemu što je rekla. Mi sportaši smo živjeli u istom duhu i doživjeli Olimpijadu na isti način. Drago mi je što smo svi zajedno tu. Dan poslije ili 14.2. ja sam mislio da se neće ništa promijeniti u mom životu i rekao sam prijateljima: "Isti sam Jure, ali se sve promijenilo" i doista imam život prije Sarajeva i poslije Sarajeva i to dugujem vama, Sarajlijama, BiH i čitavoj našoj tadašnjoj državi jer sam imao mogućnost da se natječem.

Katarina je kao 18-godišnjakinja osvojila prvu medalju i govorila je o suzama koje su izazvane Sandinim emotivnim govorom.

Suze, zadovoljstvo, emocije

- Mogu reći da me je Sanda dovela do suza i probudila uspomene. Tu su suze, zadovoljstvo, emocije, sve što je sport. Teško mi je kontrolirati emocije. Benjamina kao gradonačelnica je divna. Shvatit ćete da ostavština sporta nije samo priča, možete reći da se ljudi i dalje sjećaju Olimpijade. Čuvamo plamen Olimpijade i to je posebno u vezi s ovim gradom. Vidjela sam Sarajevo potpuno uništeno. Ovo je ono što nosiš sa sobom u životu, cijeli svijet je gledao i poslije se život promijenio. Divno je doći u Sarajevo nakon tragedije koju je ovaj grad pretrpio.

Dodala je kako je Sarajevo ponosan grad s ponosnim ljudima i kako je divno što je ovdje. Bojan, koji je položio zakletvu, govorio je kako je imao ogromnu tremu kada je izašao na stadion.

- Velika mi je čast što sam pozvan na 40. godišnjicu otvaranja Olimpijade. Mogu reći da je privilegija da sam imao mogućnost da se takmičim na najvećoj sportskoj manifestaciji. Imao sam čast da u ime svih najboljih sportaša svijeta dam zakletvu na stadionu za vrijeme otvaranja. Mnogo je teže to bilo uraditi nego takmičiti se. Vjerovatno ste osjetili moju tremu, ali sam pronašao put. Nekoliko puta godišnje sam tu, živim s ljudima svakodnevno, osjećam vašu simpatiju i Sarajevo je moj drugi dom - rekao je Križaj.