Čović: Dogovorili smo da do kraja naredne sedmice usvojimo tri EU zakona, među njima Izborni zakon

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je nakon sastanka trojke, SNSD-a i HDZ-a BiH kazao da su jedan sat proveli razgovarajući o tome šta su dogovorili u Laktašima.

- Drago mi je da se analiziralo da se utvrdi o čemu smo razgovarali i šta smo dogovorali, jer su postale razne spekulacije oko toga. Realan termin je da u narednih sedam dana, najkasnije do kraja iduće sedmice usaglasimo tri zakona. Riječ je o zakonu o sudu BiH, zakonu o sprečavanju pranja novca, koji je završio svoj put i ne diramo ga više, zakon o sukobu interesa i Izborni zakon. Svako će dati jednu osobu koja će razgovarati i konsultirati se svojim političkim opcijama - kaže Čović.

Dodao je da, ako se u tome uspije do kraja iduće sedmice, napravit će sastanak u Mostaru.

- Dogovorit ćemo termin kako bi taj posao bio potpuno završen. Vijeće ministara nakon toga će organizirati hitnu sjednicu i Parlament BiH, kako bi se to hitno usvojilo i da bismo mi ispoštovali sve što smo dogovorili. Ostalo je još par programa koje Vijeće ministara može raditi u dogovoru svih opcija, kako bi do kraja drugog mjeseca završili sve. Uslov da vrlo jasno znamo, s naše strane, ako sve ovo završimo a čini mi se da možemo, da imamo precizan termin početka pregovora s EU. To će nam biti dodatni motiv za nas i da se onda možemo vezati za obavezu koju je preuzela Evropska komisija. Čini mi se da je atmosfera bila i da je mediji neće kontaminirati kao zadnji put - rekao je Čović.