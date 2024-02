Pećanac nakon ubistva u Tuzli za "Avaz": Potrebno je svakih par mjeseci vršiti psihofizičke sposobnosti svih policajaca

Slučaj ubistva u Tuzli, kada je policijski službenik Elvis Ćustendil iz službenog pištolja usmrtio Amru Kahrimanović, uznemirio je javnost u BiH. Naime, on se nalazio na godišnjem odmoru, a u tim slučajevima on je dužan da vrati službeni pištolj, no to nije uradio.

Ono što je odranije poznato jeste da je riječ o problematičnom policajcu, koji je imao brojne probleme pa je bio i suspendiran zbog saobraćajne nesreće u alkoholiziranom stanju.

Ipak, nakon toga je vraćen u službu i mogao je koristiti službeno oružje. Prema informacijama „Avaza“, on je često bio u konfliktu i s kolegama, a sumnjalo se da ima i psihičkih problema.

Uzdanje u zdravstvene ustanove

No, jučerašnja konferencija za medije je otkrila sve probleme s kojima se susreće MUP TK, da se ljekarski pregledi rade samo za kadete koji se upućuju na policijsku akademiju, no da zadnji pregled aktivnih policajaca je urađen 1993. godine te da je u 2022. godini urađen ljekarski pregled samo za 300 pripadnika Jedinice za javni red i mir i Jedinice za specijalnu podršku. Ukratko, saopćeno je da se MUP TK uzda u zdravstvene ustanove da će im dostaviti informacije ukoliko neki policajac ima psihičkih problema.

Bivši ministar unutrašnjih poslova KS Nermin Pećanac je za portal „Avaza“ komentarisao ovu problematiku.

- Bio sam u SAD u svim agencijama osim CIA-e i tamo je normalno da se vrše psihofizičke provjere svakih par mjeseci. Samo kod nas kad neko ode kod psihologa ili psihijatra kaže se da je to sramota. Potrebno je svakih par mjeseci vršiti psihofizičke sposobnosti svakog policajca. To se vani stalno radi, provjerava se i fizička kondicija, i gađanje, i zdravstveni bilten, samo je to kod nas izgleda neobično – rekao je Pećanac za portal „Avaza“.

Pećanac ističe da, ukoliko se primijete i promjene ponašanja kod pojedinih pripadnika policije, onda se automatski trebaju slati na ljekarski pregled.

- Pogotovo je to bitno, kao što je u konkretnom slučaju, jer je riječ o policajcu koji je imao prekršaj odranije. To je bila najveća odgovornost njegovih pretpostavljenih, oni su trebali da paze, morao je vratiti pištolj, nema se šta pištolj nositi na godišnji odmor – kazao je Pećanac za „Avaz“.

Odgovornost rukovodioca

Upitan da prokomentariše da li su, inače, prakse da policajci koji rade u operativnom centru imaju službene pištolje, on kaže:

- To postoje pravilnici i nije sporno to što se ima pištolj, problem je kada ga može upotrijebiti, kada ga može nositi. Kada sam prvi put bio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, nas je međunarodna policija tada natjerala da kupimo stalke za pištolje i kasete, kako bi se tu ostavljali. Imali smo probleme, kao, naprimjer, da imamo napad u prijevoznom sredstvu, a da imate nenaoružanog policajca koji ide kući sa smjene i ostavi oružje. To su uvijek ona pitanja: „Šta ako se nešto desi?“. No, zboga i postoje pravilnici i jasno je da je on na godišnjem i da nema tu šta nositi pištolj. Neposredni rukovodilac je za taj dio odgovoran, s druge strane ako je bio sklon afektima, a sada vidimo da jeste bio sklon, on je trebao biti upućen na promatranja, na ljekarske preglede i tokom toga on ne smije imati dodir s oružjem – zaključio je Pećanac za „Avaz“.