Čampara poručio HDZ-u i SNSD-u: "Slušamo da moramo nešto prihvatiti, a ne moramo, pa i po cijenu otvaranja pregovora sa EU"

Aljoša Čampara, član Predsjedništva NiP-a i zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, govorio je o jučerašnjem sastanku vladajućih stranaka na državnom nivou.

Čampara je bio delegacije NiP-a i prisustvovao je sastanku lidera koalicije na kojem je dogovoreno usaglašavanje evropskih zakona, kako bi oni bili usvojeni do marta.

Kazao je na početku da je ovo prilika koju BiH mora iskoristiti.

- Zakon o sprečavanju pranja novca ne bi trebao biti problem. Imamo zakon o sukobu interesa, formirana je komisija koja će sa Delegacijom EU usaglasiti taj zakon. Nije samo bitno da se on usvoji već da ispuni ono što se od nas traži. Predsjedništvo BiH je sinoć prihvatilo da otvori pregovore sa Frontexom, tu su još zakoni o državnoj službi…To su stvari koje bi nam dale šansu da otvorimo pregovore. Naravno, ostao je još zakon o sudovima, ali ne mora značiti da bi to trebao biti poseban uvjet, a tu je i Izborni zakon, posebno ovaj dio oko integriteta - rekao je Čampara.

"Neki žele provući svoje interese"

On je dodao da "neke stranke" kroz to žele provući i svoje interese, ali da trojka ima svoje stavove. Što se tiče zakona o sudovima istakao je da SNSD ima svoje zahtjeve.



- Imamo i mi svoje. Što mi ne bi tražili da u Ustavnom sudu BiH sjedi onoliko Bošnjaka koliko je proporcionalno po popisu iz 2013. godine? To je najmanje pet sudija Bošnjaka. A mislim da trebamo tražiti i formiranje vrhovnog suda BiH - naveo je Čampara.

Čampara je govorio o južnoj interkonekciji, kazvši da stav HDZ-a o formiranju novog preduzeća sa sjedištem u Mostaru ne stoji.

- To su one stvari kada neko kaže to mora biti. Ne mora biti. Neće biti. Nećemo pristati, ni po cijenu da ne otvorimo pregovore sa EU, da se ruše državne institucije i da donosimo nakaradne zakone koji će napraviti invalidne institucije BiH. Bolje ne otvoriti pregovore nego urušiti državu i donijeti nakaradne zakone. To se neće desiti. Jesmo za razgovor i za kompromis, ali po standardima EU - naveo je Čampara.

Moramo provesti evropske standarde

Komentirao je i stavove međunarodne zajednice.

- Mislim da su oni prijateljski nastrojeni. Imate, naravno, nekih evropskih političara koji kažu "usvojite šta bilo". Ali to ne ide tako. Nećemo na to pristati. Moramo provesti ono što evropski standardi traže od nas. Puno je stvari do nas. Postoje snage koje žele, ali postoje i one koje ucjenjuju i na kraju će se u martu vidjeti ko je za evropski put i ko blokira. I svako ko blokira taj put čini ogromnu štetu, prije svega svojim biračima i svojim građanima. Šteti svojoj politici jer to će građani prepoznati. Ljudi ne odlaze u Rusiju ili Bjelorusiji, nego na zapad. Većina ljudi u BiH je za kretanje prema EU, bez obzira jesu li Srbi, Bošnjaci ili Hrvati - istakao je Čampara.