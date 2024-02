Safet Mušić za "Avaz": Redovni ljekarski pregledi su standard za one koji nose oružje

Zabrinjavajuće su informacije da većina pripadnika policije nije podvrgnuta redovnim ljekarskim pregledima, saopćene jučer na konferenciji na novinare MUP-a TK. Upitno je, smatra stručnjak za sigurnost Safet Mušić, koliko bi se ljekarskim pregledima mogli prevenirati slučajevi ubistava poput onog u Tuzli, ali radi se o pravilu koje se ne smije zaobilaziti.



- Činjenica je da se ljekarski pregledu ne obavljaju redovno. Prema onome što znam, vjerovatni razlozi su uštede u budžetima, ali bi to svakako trebalo biti jedan od prioriteta. Ne može se reći da bi ljekarski pregled puno pomogao u preveniranju ovakvih slučajeva, ali je to jednostavno standard koji se mora ispoštovati za one koji nose oružje. Inače se psihološkom zdravlju službenika policije ne daje značaj koji je potreban, jer to je esencijalno važan segment ukupne psihofizičke sposobnosti za obavljanje složenih policijskih poslova - ističe Mušić.