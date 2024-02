Asmir Kujović, bosanskohercegovački književnik, slavi 51. rođendan

1940. – Premijerno je izveden crtani film “Tom and Jerry”, koji potpisuju Vilijam Han (William Hanne) i Džozef Barbere (Joseph). Naziv prve epizode crtanog serijala bio je "Puss Gets the Boot".

Preminula Širli Templ, američka glumica i diplomatkinja

2005. – Preminuo Artur Miler (Arthur Miller), velikan američkog pozorišta koji je napisao “Smrt trgovačkog putnika” i čija su djela uglavnom govorila o običnim ljudima. Godine 1947., dobio je Nagradu pozorišnih kritičara za komad “Svi moji snovi” koji je postao uspješnica u Njujorku. Poznat je i po braku s jednom od najljepših glumica svih vremena Merilin Monro (Marilyn Monroe) .

2008. - Umro Roj Šajder (Roy Scheider), američki glumac i amaterski bokser. Slavu je stekao svojim glavnim i sporednim ulogama u proslavljenim filmovima od 1970-ih do sredine 1980-ih. Bio je nominovan za dva Oskara, Zlatni globus i BAFTA nagradu. Njegove najpoznatije uloge su policijskog šefa Martina Brodija u filmu “Ajkula” (1975) i njegovom nastavku “Ajkula 2” (1978), te njujorškog detektiva Badija „Tmurnog“ Rusoa u “Francuskoj vezi” (1971) i “The Seven-Ups” (1973).

2014. - Preminula Širli Templ (Shirley Temple), američka glumica i diplomatkinja. Bila je zvijezda dječijih filmova jer su je sa samo tri godine, kada ju je majka upisala u plesnu školu u Los Anđelesu, uočili filmski agenti te ubrzo angažirali u filmovima. Širli je impresionirala publiku 1934. godine svojim prvim filmom “Stand Up and Cheer!” i izvedbom pesme “Baby, Take a Bow”, a te godine snimila je još sedam ostvarenja i time zaslužila posebnog Oskara za izvanredan doprinos filmskoj industriji, postavši prvo dijete koje je ikada primilo takvu vrstu priznanja. Templ se oprobala i u politici, pridruživši se republikancima, a 1967. se kandidovala za predsjednicu stranke. Tri godine je bila delegatkinja u Ujedinjenim nacijama pa je često putovala van Amerike, a neko vrijeme je radila kao ambasadorica UN-a u Gani. Od 1989. do 1992. bila je ambasadorica u tadašnjoj Čehoslovačkoj Republici, a nakon toga aktivno je učestvovala u međunarodnim poslovima, među ostalim, bila je članica Upravnog odbora Udruženja za diplomatske studije kao i Nacionalnog odbora za odnose SAD i Kine.