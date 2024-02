Đulić: Ako ja u svom gradu slobodnom šetnjom sa svojim prijateljima ne mogu položiti cvijeće na groblje, to jeste fašizam

Komentirajući to što je antifašistima, koji su danas u Mostar došli iz svih dijelova BiH, ali i cijelog regiona, zabranjen, kao i svih prethodnih godina, defile do Partizanskog spomen-groblja, Đulić je kazao:

- Ako ja u svom gradu nakon toliko godina ne mogu slobodno šetnjom sa svojim prijateljima da dođem na groblje i da položim cvijeće, to jeste fašizam. Policija kaže nismo zabranili, već predložili. Pa, o prijedlogu se razgovara, ali ako je ultimativno može samo tako, to jest, autobusima, to mogu zvati kako hoće, ali to je zabrana - kazao je Đulić.

Pravni postupci

Zbog toga će, već u ponedjeljak, kako je poručio, sa ozbiljnim advokatskim timom pokrenuti pravne postupke protiv odgovornih u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona, Policijskoj upravi Mostar, gradske i kantonalne vlasti, ali i Tužilaštva HNK, koje, pojasnio je, ništa ne poduzima da se takve stvari sankcioniraju.

- Za četiri dana je 20 mjeseci od terorističkog čina, jer to jeste terorizam, mogu ga ublažavati kako hoće, učinjenog na nacionalnom spomeniku ove države, a policija i Tužilaštvo još istražuju. Kao što istražuju i prvo miniranje 9. marta 1992. godine. Ili su nesposobni ili je politika naredila. I jedno i drugo podliježe sankcijama. Javno im poručujem, idemo u pravni obračun s njima. Oni su rak-rana ovog društva, ovog grada. Oni zapravo baštine tradicije pobjeđene 1945.godine - istakao je Đulić.

Dodao je i to, da u cijeloj priči nijednog časa ne misli da i u tom oslobodilačkom pokretu nije bilo loših stvari, da pojedinci nisu napravili ružne stvari i da sve nije bilo idealno.

- Ali, ne možemo od drveta ne vidjeti šumu. 1945. godine je uz sve nedostatke, u ovaj grad nakon četvorogodišnje okupacije došla sloboda. Ko god zabranjuje slavljenje slobode, nije mu mjesto na slobodi - potcrtao je Đulić.