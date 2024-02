Vijećnici Kluba NiP Centar poručili Mandiću: Nemate nikakve bisere, već samo populizam

Iz Općinske organizacije NiP Centar reagirali su na navode načelnika općine Centar Srđana Mandića.

- Gostujući na Televiziji Kantona Sarajevo Srđan Mandić je iznio niz beskrupuloznih neistina ponovo pokušavajući svu svoju nesposobnost opravdati navodnim opstrukcijama, prvenstveno vijećnika Kluba NiP-a u Centru i kako on kaže, većine okupljene oko našeg kluba - navedeno je.

Nepoštovanje odluka

Istaknuto je kako je netačno da se s Nacrtom budžeta kasnilo zbog vijećnika NiP-a, već se kasnilo jer Mandić nije ispoštovao zakonske obaveze poput dostavljanja Izvještaja o izvršenju Budžeta.



- Nadalje, Mandić iznosi kako su javne rasprave trajale dugo. I pticama na grani je jasno da bi on najviše volio da javnih rasprava nema i da građani uopšte ne utiču na budžet. Volio bi on da nema ni Vijeća i da sam kroji najvažniji finansijski dokument onako kako njemu to odgovara. Na kraju krajeva, raznim apelacijama, ali i nepoštovanjem odluka Vijeća, to je i pokazao. Pokazao je to i samom organizacijom javnih rasprava koje su “održavane” nerijetko bez ijednog građanina. A da je tako govori i podatak da je ovo prva godina u kojoj nije bilo informacija i vijesti na službenoj općinskoj web stranici vezanih za javne rasprave - piše u saopćenju.



Dodano je da u tome leži najveći problem, da zbog toga u Općini Centar kasni donošenje svih važnih akata, kao i da zbog toga nema projekata.

Postoje snimci

- Jer načelnik uporno pokušava da, pored izvršne vlasti, koja mu po zakonu pripada i koju mu niko ne spori, obnaša i predstavničku vlast. Načelnik se uporno hvali projektima, pominje bisere Općine, ali na njegovu žalost, građani su ga prozreli, pa tako više ni sam sebi ne vjeruje u ono što izjavljuje. Evropska kuća kulture i nacionalnih manjina je u najvećem dijelu bila završena dok je načelnik radio kampanju, Sarajevski ćilim je prvo blatio, prijavljivao istražnim organima, da bi nakon uduplavanja cijene koštanja realizacije ovog projekta postao njegova perjanica. Nemate vi, načelniče, nikakve bisere da se njima hvalite, vi imate samo populizam po kojem ćete ostati upamćeni zadugo u općini Centar - navodi se.

Također, iz NiP-a su poručili da stipendije kojim se hvale su "zasluga vijećnika Kluba NiP-a i onih koje zovete 'novom parlamentarnom većinom' koji nisu željeli odstupiti ni milimetra kada ste namjeravali da na stotine djece izbacite iz prava".

- Sva sreća za sve ono što mi govorimo postoje i snimci sa sjednica Vijeća, ali i dokumenti. A vi imate samo svoje obmane i laži – saopćeno je iz Općinske organizacije NiP Centar.