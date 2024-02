Cenić za „Avaz“ uoči dolaska predstavnika MONEYVAL-a: Zašto je zakon o sprečavanju pranja novca problem bh. vlastima

Zastupnici MONEYVAL komiteta Vijeća Evrope, koji će ocjenjivati je li naša država postigla zadovoljavajuće standarde u oblasti suzbijanja pranja novca i finansiranja terorizma, stižu u BiH u ponedjeljak, 12. februara. Ukoliko zakon kojim se uređuje ova oblast, a koji spada među jedan od tri primarna za otvaranje pregovore s EU, ne bude usvojen prije okončanja njihove misije 28. februara, prijeti nam stavljanje na sivu listu od Radne grupe za finansijske akcije (FATF).



Najobičniji primjer

To bi imalo vrlo ozbiljne posljedice, posebno finansijske i ekonomske, s čime je BiH upoznata jer je već bila na toj neslavnoj listi. O konkretnim posljedicama ponovnog stavljanja na sivu listu FATF-a za „Avaz“ je govorila ekonomska i politička analitičarka Svetlana Cenić.

- Nešto sam poručila iz Srbije. Dobila proizvod i trebala da ga platim. Prvo sam ja trebala da pišem obrazloženje, a radilo se o oko 15 eura. Dama kojoj sam trebala da platim morala je u Srbiji da piše izjašnjenje zašto dobiva tih 15 eura, da nije finansiranje terorizma ili pranje para. To je najobičniji primjer. Da ne kažem, i oni koji šalju novac iz inostranstva svojima u BiH da se vrše provjere, a privreda koja se oslanja na izvoz... Kako je onda izvoznicima kada treba to da naplate i kad pare treba da uđu u zemlju koja je na toj nepovoljnoj listi - istaknula je Cenić.

Koga štite

Poručila je da je BiH malo šta uradila što se tiče pranja novca, a da je to ključno za poslovanje privrede.

- Ako ponovo budemo na toj čuvenoj listi, bit će otežan platni promet, poslovanje, privrednici se užasavaju toga. Oni su, kad smo bili na toj listi, morali da se snalaze, otvaraju firme po inostranstvu i račune da bi nekako poslovali. Ali i te pare onda treba donijeti u firmu, ovdje se posluje i proizvodi.

Očigledno je da te, tako krupne stvari ne interesuju ljude na vlasti, a trebali bi time ozbiljno da se pozabave. Ja, kako god sračunam, skeptična sam da će uspjeti na vrijeme usvojiti zakon. S druge strane, zašto bi im bio problem ovaj zakon? Jedino ako su direktno pogođeni oni i njihovi krugovi i svi oni koje štite u pranju novca - rekla je Cenić.

Privatni interes

Cenić je naglasila kako nije vidjela prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji nije usaglašen.

- Rečeno je da bi tek trebalo do kraja iduće sedmice radna tijela, komisije, radne grupe, šta god to bilo, da formiraju da bi usaglasili tekst. To mora ući u parlamentarnu proceduru, mora se sazvati Parlament. Ne znam šta tu usaglašavaju kad je jasno rečeno u kom pravcu i kako zakon treba da izgleda. Taj zakon, ako se ne usvoji, onda samo dokazuje na čemu počiva vlast, odnosno na privatnom interesu - kazala je Cenić.