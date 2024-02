Direktor Udruženja “Srce za djecu” za "Avaz": Rak nije kraj, uvijek postoji nada za izlječenje

Napomenuo je da je to prvi i najvažniji korak koji mora biti efikasan, ali da je veoma bitno da, kada dijete završi liječenje, treba postojati adekvatno praćenje kasnih posljedica putem zdravstvenih institucija.

Također je naveo da grupa “MladiCe”, djeca i odrasli koji su dobili ovu tešku borbu, sada uz Udruženje svakodnevno pokazuju roditeljima da žive normalno svoje živote, da su u brakovima, imaju djecu, rade. Kako ističe, i oni su nekada bili u tom bolničkom krevetu, ali su preživjeli i nalaze se u potpuno drugoj ulozi, tako da je to jedno veliko ohrabrenje koje roditeljima daje snagu i vjetar u leđa da krenu u borbu koja nije jednostavna.

- Psihofizička podrška je vrlo važna u ovom procesu, od momenta saopćavanja dijagnoze pa nadalje. Tu podršku trebaju da pruže ljekari, ali i stručno osoblje koje je tu, uz dječicu i roditelje tokom liječenja, i moram reći da je to naš primarni cilj. Mi smo tu da na kraju dana svojim primjerom pokažemo da nije kraj svijeta, da se moraju boriti i da ima nade - objasnio je Kubat.

- Cilj našeg udruženja je da, osim podrške porodicama u ovoj borbi, također omogućimo djeci da imaju ravnopravno odrastanje i pristup svemu što je potrebno za to. Bez obzira na izazove s kojima se susrećemo, uvijek se trudimo da ne zaboravimo zbog čega zapravo postojimo i mislim da smo to zajedničkim snagama, i kao roditelji i kao mladi izliječeni od raka, uspjeli - kazao je Kubat.

Bolji standardi

- Ovdje ne postoje dvije strane, samo jedna, a to su bolesna dječica, tako da mi kao nevladina organizacija želimo zajedno raditi upravo na postavljanju boljih uvjeta, boljih standarda i u kreiranju boljih politika i strategija - istaknuo je Kubat.

Roditeljska kuća u Tuzli

- U aprilu ove godine planirano je otvaranje Roditeljske kuće u Tuzli. Glavni donator nam je bio Kuvajt, zahvaljujući kojem smo došli do ovog trenutka. Naravno, u sve to se uključila i Vlada TK, zatim UKC Tuzla, koji su nam osigurali zemljište, i još dosta nekih ustanova koje su na neki način stale uz nas. Ova kuća je u Sarajevu donijela mnogo benefita djeci i roditeljima i mnogo smo ponosni na to što možemo otvoriti i ovu u Tuzli - ispričao je Kubat.

Dodao je da imaju puno podrške i da su zahvalni svim dobrim ljudima koji na bilo koji način podržavaju njihovu misiju, ali isto tako, kako kaže, i oni su posvećeni svom radu i izvještajima koje redovno donose svojim donatorima kako bi bili sigurni da su sva sredstva koja daju utrošena na ispravan i transparentan način.