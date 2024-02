Promovirana knjiga "Bošnjaci od Načertanija do Memoranduma"

Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) u saradnji sa Bošnjačkim vijećem u Crnoj Gori, Udruženjem građana porijeklom iz Sandžaka u Bosni i Hercegovini i Gazi Husrev-begovom bibliotekom u Sarajevu, večeras je u prostorijama Biblioteke organiziralo promociju knjige „Bošnjaci od Načertanija do Memoranduma“, autora Hamdije Šarkinovića.

Knjiga za svakog čovjeka

Kako je ocijenio sekretar VKBI Emir Zlatar, ova knjiga je jedna od vrjednijih za svakog običnog čovjeka, s obzirom na to da je u njoj sublimiran velikosrpski projekat, sve od Načertanija, dokumenta koji je nastao u Kneževini Srbiji, do Memoranduma SANU, koji je napravljen pred agresiju na Bosnu i Hercegovinu i raspad bivše Jugoslavije, javila je Mina.

- Knjiga je dobra za svakog ko želi da vidi, s jasnim dokumentima, primjerima i strategijom šta je to zapravo velikosrpski projekat, koji se danas predstavlja kao 'srpski svet', o čemu se tu radi. Nažalost, bošnjački narod još uvijek nije svjestan da se nalazi u fokusu realizacije projekta u kojem on treba da nestane, odnosno da Bosna i Hercegovina prestane postojati kao zemlja, da njen matični narod nestane. Od 1992. do 1995. godine bio je krvavi rat, ali je to možda po prvi put u posljednjih 200 godina da su se Bošnjaci odlučili braniti i pokazali odlučnost da sačuvaju Bosnu i Hercegovinu, to je i perspektiva za Bošnjake koji žive u susjednim državama, da konačno moraju raditi zajednički na svom identitetu i biti primjer kako se treba graditi svoja zemlja - izjavio je Emir Zlatar, sekretar VKBI.

Pozdravnu riječ uputio je emeritus prof. dr. Kasim Trnka, predsjednik Savjeta VKBI za ustavno-pravna, društvena i politička pitanja. On je ocijenio vrlo važnim da se ovo djelo, koje je objavljeno u Crnoj Gori, promovira i u Bosni i Hercegovini, kao matici Bošnjaka.

Kontinuitet velikosrpske nacionalističke politike

- Autor je u jednoj temeljitoj studiji pokazao kontinuitet velikosrpske nacionalističke politike, počevši od Načertanija, preko Memoranduma do 'srpskog sveta' i savremenih događaja i secesionističkih pojava u Bosni i Hercegovini. Dakle, možemo pratiti kontinuitet velikosrpske države politike, koju je naročito osmislila Srpska akademija nauka krajem 80-ih godina prošlog vijeka. Autor s pravom, na dokumentovan, temeljit način, sistematski izlaže dokumente koji se na to odnose. Mnogi od tih dokumenata nisu dovoljno poznati u javnosti. On zaključuje da nakon svega ovog Bošnjaci, koji su pretrpjeli najveća stradanja, genocid, ratne zločine, koji su bili u opasnosti da nestanu, sada kada su došli do države, kada su u poziciji da se dalje razvijaju prema Evropskoj uniji, treba da budu svjesni tih historijskih događanja - naglasio je Trnka.

Treće izdanje

Ova knjiga, naime, predstavlja treće izdanje višedecenijskog projekta.

- Zapitao sam se zbog čega se sve ovo Bošnjacima dešava. Mi smo bili jedini narod bez svog kulturnog, historijskog, nacionalnog i svakog drugog identiteta. Cilj ove knjige je upravo da kroz programe koji se prezentiraju u ovoj knjizi, naš narod shvati gdje je, šta je i šta mu je raditi - poručio je autor knjige.

Promotori knjige su, pored autora, bili Suljo Mustafić, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, Mirza Rastoder, predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, i Osman Sušić sa Univerziteta u Sarajevu.

Vveliki doprinos historiografiji

- Ova knjiga je veliki doprinos historiografiji prije svega, bošnjačkoj posebno, jer proučava jako dug period, od gotovo 180 godina, period kontinuiteta različitih nacionalnih i političkih programa koji su se ticali Bošnjaka, a nisu bili bošnjački. Dakle, riječ je o kontinuitetu dokumenata, koji su nastajali kao tajni, neslužbeni izvori, a vremenom su postojali modeli ili paradigme javnih politika. Riječ je o činjenicama koje su vezane sve od Načertanija do Memoranduma. Nedvojbeno, u pitanju su velikodržavni programi, pod čijim se modelom provodio ovakav ili onakav način asimilacije Bošnjaka, zatim protjerivanje Bošnjaka, pa sve to je eskaliralo i genocidom u Bosni i Hercegovini. Knjiga je jako vrijedna, jako bitna i nedostajala je našoj, ali i historiografiji svih drugih na Balkanu, prosto to su činjenice podastrte pred čitaoce, dokumenti koji svojim nepristranim, objektivnim i jasnim jezikom govore kako se odnosilo prema Bošnjacima od Načertanija do Memoranduma - izjavio je Suljo Mustafić.

Knjiga se, kroz arhivsku građu, bavi pravno-političkim i društvenim odnosima u regionu sa akcentom na poziciju Bošnjaka u historijskom kontekstu.