Bogić Bogićević: Dva čovjeka koja su se sada priključila SDP-u su bili protiv prijedloga da budem gradonačelnik

Ugledni bivši bh. političar Bogić Bogićević, koji je bio prvi demokratski izabran član Predsjedništva bivše Jugoslavije iz SR BiH u Centralnom dnevniku kod Senada Hadžifejzovića prokomentarisao je njegov neuspjeli izbor za gradonačelničku funkciju.

Trebao je postati gradonačelnik, no kada je vidio da postoje sporenja odustao je od toga. Inače, njegov tadašnji protukandidat Abdulah Skaka je procesuiran i zbog davanja mita prilikom izbora za ovu poziciju.



- Nisam imao izbornu kampanju, nisam tražio to. Prihvatio sam jer sam preživio rat u ovom gradu, gradu koji je pretvoren u logor. Dugo su tražili od mene da to prihvatim. Prihvatio sam s namjerom da pomognem ovom gradu. Dogodilo se da su dva čovjeka koja su sada vraćena u SDP, bili protiv prijedloga SDP-a, ali to je do njih, nije do mene. Do njih u partiji i do njih lično - kazao je on u Centralnom dnevniku.

Inače, Bogić Bogićević je pobjednik jubilarnog dvadesetog izbora za Centralni dnevnik ličnost godine, ali je svoju nagradu odlučio pokloniti drugoplasiranim sa liste, Ismailu Zulfiću i Ismailu Barlovu, sjajnim bh. paraplivačima.