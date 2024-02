Nepismeni i pismeni

Mlada sarajevska grupa "Srklet“ objavila je prije nekoliko dana album "Povratak nepismenih“. Naziv – tako jednostavan, a neki će reći i tako tačan – mnoge je bacio u razmišljanje.

Šta je danas nepismenost?

Mada pismenost u užem smislu označava sposobnost čitanja i pisanja, ovdje je riječ o nekim drugim, opasnijim stvarima.

Danas je na djelu žestoka borba pismenih i nepismenih, nažalost, u kojoj potonji uveliko vode.

Implicira li nepismenost to kada se vraćaju dječije bolesti koje su poodavno bile iskorijenjene, da li je nepismenost kada „ljudi na položaju“ bezočno otimaju, varaju i uništavaju sve oko sebe, a narod šuti, da li je nepismenost kada se pojedinci na sva usta hvale svojim neznanjem, a to postaje trend i uzor ponašanja drugima, da li je nepismenost ubijanje i mučenje nedužnih životinja po našim ulicama, da li je nepismenost kada se neko hvali da ne zna i ne želi znati pisati ćirilicom/latinicom, da li je nepismenost to što neko punim „hrače“ na ulici...?

Da li je nepismenost bacanje smeća kroz prozor stana ili automobila, uriniranje u bazenu, ulazak kod doktora preko reda, da li je nepismenost ogovaranje, laganje, podmetanje...?

Ovo su, uglavnom, “blagi simptomi” nepismenosti i njihov spisak, iako materijala ima napretek, ovdje ćemo prekinuti, uz poruku: “Znanje je oduvijek bilo moć, pa je shodno tome jasnije zašto živimo u nemoćnom društvu.”