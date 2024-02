Miličević o Nestoroviću: On nije vrijedan da mu odgovaram ni kao ljekar ni kao političar

Svi koji opoziciono razmišljaju bit će naši partneri na lokalnim izborima. Partija demokratskog progresa, Lista za pravdu i red, Narodni front, ali i druge formalne i neformalne organizacije koje misle da aktuelna vlast RS ne vodi na pravi način, mogu i trebalo bi da sarađuju sa nama. Ne sjedimo skrštenih ruku, već radimo na terenu kako bismo napravili dobar rezultat.

Istakao je ovo u intervjuu za “Glas Srpske” predsjednik SDS-a Milan Miličević, dodajući da je zadovoljan konsolidacijom najveće opozicione partije, a kako je radio znat će se na jesen nakon izbora.

Dosta energije

- Zadovoljan sam komunikacijom sa svim odborima, imamo dosta energije, mnogo mladih, a odbori imaju slobodu odlučivanja jer nemaju nikakve direktive “odozgo” - rekao je Miličević.

GS: Šta bi bio uspjeh za SDS na lokalnim izborima?

- Uspjeh je uvijek da imate bolji rezultat u odnosu na prethodne izbore. Želimo da povećamo ukupan broj glasova, odnosno osvojimo veći broj odborničkih mandata i pozicija grado/načelnika nego 2020. godine.

GS: Kako teku pripreme?

- Radimo intenzivnije nego što je to bilo recimo prije dva mjeseca. Obilazimo opštinske i gradske odbore, kako bi odbori spremno dočekali lokalne izbore na jesen. Razgovaramo sa ljudima o formiranju lista, o kandidaturama, potencijalnim koalicionim sporazumima u smislu analize gdje, ko, koga možemo podržati tako da je sigurno da ćemo imati i zajedničke opozicione kandidate.

GS: Neka imena već se pominju. Možete li reći nešto više o tome?

- Općinski i gradski odbori daju prijedloge za kandidature, a saglasnost daje Glavni odbor. Ispoštovat ćemo svaki stav lokalnih odbora jer oni najbolje znaju situaciju na terenu, a može se očekivati da će svi naši aktuelni grado/načelnici u trku i ponovo pobijediti. Što se tiče onih mjesta gdje nismo lokalna vlast tu ćemo napraviti jasnu procjenu ko će ići u trku i u većini tih opština i gradova SDS će imati kandidate. Bit će, naravno, i zajedničkih opozicionih kandidata. Rano je da govorimo o imenima, tako da još i sam ne znam da li ću ići u borbu za načelnika opštine Teslić, a sve će to odlučiti organi stranke.

GS: Najviše se priča o Banjoj Luci, gdje se spominje više imena. Hoće li SDS imati svog kandidata u najvećem gradu RS?

- Vrlo vjerovatno da ćemo imati kandidata u Banjoj Luci, ali još je sve to nezvanično. Poslušat ćemo šta kažu oni koji nas podržavaju u najvećem gradu RS, tako da uopšte nije nerealno da imamo svog kandidata. Ipak, sačekajmo svi još neko vrijeme. Bit će sve mnogo jasnije za nekoliko sedmica.

Odgovor Nestoroviću

GS: Kako ocjenjujete izjavu Branimira Nestorovića, koji vas je poistovijetio sa opozicijom u Srbiji, te da radite protiv interesa Srpske?

- Do sada nisam odgovarao na ta pitanja. Dotični gospodin nije vrijedan da mu odgovaram ni kao ljekar ni kao političar, ali ono što je sigurno jeste to da nema pravo da govori tako nešto o opoziciji i SDS-u koja je za njega historija i graditelj nečega što on nikada neće dostići.