Tek nakon medijskih kritika Katica odlučio uvesti ljekarske preglede za policajce: Zašto mu je trebalo pet godina

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica (NiP) najavio je da će biti osigurana neophodna sredstva u budžetu kako bi svi uposlenici MUP-a KS do kraja ove godine mogli obaviti sistematske preglede.

15 godina bez pregleda

Ova odluka donesena je nakon pisanja "Avaza“, a poslije ubistva u Tuzli, gdje je uposlenik MUP-a Tuzlanskog kantona (TK) iz službenog pištolja ubio Amru Kahrimanović, a odranije je bilo poznato da je riječ o konfliktnoj osobi.

Tada je rečeno da se ljekarski pregledi u MUP-u TK nisu radili 30 godina, te da su krenuli s tom procedurom prije dvije godine, ali su potom odustali kada su uvidjeli da ih veliki broj policajaca neće proći.

Potom je "Avaz“, ponovo prvi, objavio informaciju da su se posljednji ljekarski pregledi za uposlenike MUP-a KS vršili od oktobra 2008. do marta 2009. godine.

Član 3. Pravilnika o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika Uprave policije MUP-a KS je poprilično jasan, a upravo propisuje redovne zdravstvene preglede svake četiri godine ili odlukom komesara u skladu sa finansijskom situacijom.



Teško je povjerovati da nije bilo finansijskih sredstava za ljekarske preglede u najbogatijem u kantonu, čiji je budžet već godinama u desetocifrenom iznosu, a ove godine je premašio 1,5 milijardi KM, dok je Posavski kanton, koji ima više od 20 puta manji budžet od Kantona Sarajevo, u prošloj godini uradio ljekarske preglede za sve policijske službenike.

Neshvatljivo je kako se Katica, koji od 2018. - uz kraću pauzu od jedne godine kada trojka nije bila na vlasti - upravlja ovim ministarstvom, nikada ranije nije bavio ovim pitanjem.

Zaštita komesara

Da Katica nije znao za ova pravila, teško je povjerovati, ali, i bez bilo kakvog pravilnika, stvar zdravog razuma je da neko ko ima dozvolu za korištenje oružja treba redovno obavljati zdravstvene preglede.

Jedini način na koji je Katica mogao skinuti odgovornost sa sebe jeste to da ju je prebacio na policijskog komesara Fatmira Hajdarevića, jer Pravilnik o kriterijima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti policijskih službenika jasno kaže da se „redovni zdravstveni pregledi za policijske službenike u Specijalnoj policijskoj jedinici provode svake dvije godine, a periodični za sve policijske službenike svake četiri godine, ili kada to odredi komesar u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima“. No, on to nije htio uraditi, jer su razni okerići i katice insistirali da se skloni bivši komesar Nusret Selimović, kako bi upravo Hajdarević zasjeo na ovu poziciju.

Poraz politike, ali i kompletnog društva ogleda se u činjenici da se moraju desiti tragedije da bi se oni koji su nadležni prihvatili svog posla.