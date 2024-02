FHMZ: Od sredine dana postepeno naoblačenje, moguća kiša

U Bosni i Hercegovini danas sunčanije prije podne. Po kotlinama u Bosni će biti magle. Od sredine dana postepeno naoblačenje sa zapada koje će u poslijepodnevnim i večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3 stepena, na jugu zemlje do 7 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 18 stepeni.

U Sarajevu mala oblačnosti prije podne. Po kotlinama će biti magle. Naoblačenje sa zapada u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 0 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 12 stepeni.

Narednih dana kiša

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili kratkotrajnim lokalnim pljuskom. Više sunčanog vremena na području Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5 stepeni, na jugu zemlje do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 17 stepeni.

U srijedu u Bosni pretežno oblačno prije podne sa slabom kišom. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. U Hercegovini mala do umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. U poslijepodnevnim satima vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5 stepeni, na jugu zemlje do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14 stepeni, na jugu zemlje do 16 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Prijepodnevni sati bit će stabilniji i ugodniji. U drugom dijelu dana, pod uticajem prolazne promjene vremena, kod osjetljivih osoba moguće su pojačane tegobe i reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, nesanice. Negativni efekti pogoršanja bit će izraženiji na zapadu i jugozapadu zemlje.