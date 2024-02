Tajni "agenti" OSA-e: "Dževad" i "Dževdet" bila kodna imena Ranka Debevca, ko je inspektor Amir?!

Istraga Tužilaštva BiH pokazala je da se suspendirani predsjednik Suda BiH Ranko Debevec, koji se već treći mjesec nalazi u pritvoru u Vojkovićima, zajedno s Osmanom Mehmedagićem Osmicom, bivšim direktorom Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA), lažno predstavljao kao agent ove tajne službe.



Svima šok

Ta vijest šokirala je i uposlenike Tužilaštva, ali i Suda BiH. No, to je Debevec radio za privatne interese. O detaljima, za sada, zbog interesa istrage i uposlenica Suda, ne možemo govoriti. Ali nije se samo Debevec lažno predstavljao. To je radio i Milisav Pijuk, šef osiguranja Suda koji mu je bio i vozač, te uposlenik ove institucije koji je uhapšen pa pušten da se brani sa slobode. Sve je to priznao u SIPA-i.

Njihova kodna imena bila su - za Ranka „inspektor Dževad“ i „Dževdet“, a Pijuk je koristio kodno ime „istražitelj/inspektor Amir“.

Osim toga, Pijuk je, prema naredbi Debevca, u Sudu postavio uređaje za prisluškivanje, za koje nije znala ni OSA. Međutim, frapantan je podatak, ali i dokaz umišljaja o kakvom se kriminalu radi kada je u pitanju ovaj mafijaški dvojac, to da je Debevec Pijuku naredio da fotografira sve svjedoke prilikom dolaska u Sud i Tužilaštvo.

Tako su Ranko, a zatim i Osmica, znali ko se sve saslušava u ovoj instituciji, prije svega iz OSA-e. Pijuk je sve fotografije i imena svjedoka slao Debevcu, a predsjednik Suda zatim Osmici. Naime, plan je bio da se uprati ko su svjedoci koje će saslušati isključivo tužiteljica Bojana Jolović, koja je vodila istragu u ovom predmetu. Zato je Osmica i slao poruke uposlenicima: „Budi pametan, reci da je sve uredu.“

Sve priznao

Ali novi svjedok Tužilaštva, sada kada je Osmica u pritvoru, koji je do jučer bio njegov ključni saradnik, otkrio je do u detalje kako je i šta je radio Mehmedagić. Istražuje se i ko je Osmici javio da će biti uhapšen, zbog čega je zamijenio mobitel. Tužilaštvo već ima trag. Uskoro slijede nova hapšenja.

SIPA od Debevca oduzela 10 satova

Pripadnici SIPA-e tokom pretresa kuće uhapšenog Debevca pronašli su i privremeno oduzeli deset satova. Za sada nije poznato da li je jedan od njih onaj koji mu je poklonio bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić.