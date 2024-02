FHMZ: Danas oblačno, u jutarnjim satima moguća kiša

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima u Bosni je moguća slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Poslije podne na istoku Bosne lokalni i slabi pljuskovi, a u večernjim satima slaba kiša na sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 18 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 2, a dnevna oko 9 stepeni.

Narednih dana oblačno

U srijedu u Bosni pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake poslije podne. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u Bosni je moguća slaba kiša, a na planinama slab snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana ili tokom noći u Hercegovini lokalno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Poslije podne i tokom noći povremen jaki udari vjetra. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 18 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Slično kao i proteklih dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike. Nakon svježijeg jutra, kada je preporučljivo posvetiti više pažnje zaštiti od niskih temperatura, danju će otopliti i bit će ugodnije. Povremeno povećana naoblaka, rijetke i slabije padavine, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umjerene tegobe poput glavobolje, nervoze, dekoncentracije. Poželjno je slojevito se odjenuti, kako bi se po potrebi raskomotili. Opšta slika će biti ljepša sa večernjim satima.