Raste broj građana koji gube novac na igrama na sreću: U paklu kocke sve više žena

Iako je dobna, gornja, granica žena koje kockaju veća nego je to slučaj s muškarcima, ipak, poražavajuće je to da prema dosadašnjim iskustvima i istraživanjima prof.Romića, djevojčice već u 8.ili 9.razredu osnovne škole počinju s prvim kockarskim koracima.

-U srednjoj školi, to se još više intenzivira, a više je faktora, u principu, za ulazak u taj svijet kockanja. Najčešće je to iz znatiželje koju pokreću saznanja da je neko ostvario dobitak, ali i ta silna propagandna mašinerija koja ih obasipa iluzijom da svoje probleme mogu riješiti na takav način-objašnjava naš sagovornik.

Patološko kockanje

U cijeloj toj priči, materijalni dugovi kockara koji se mjere u stotinama miliona maraka su zanemarivi u odnosu na uništene vlastite, ali i živote djece, supružnika, porodice.

-To je, jednostavno, nemjerljivo i, zaista, krajnje je vrijeme da se naše vlasti počnu poduzimati mjere na saniranju posljedica patološkog kockanja, jer su one stravične. Pa, sav taj novac o kojem se priča, taj promet kladionica, sve je to izvučeno iz džepova građana, koji će oni i njihova pokoljenja vraćati desetljećima, jer za toliko su zaduženi. Sve ovo bi se svelo pod zaključak da je to, jednostavno, neprijateljski čin prema vlastitom narodu- ističe Romić.

On će, 20.februara u Mostaru održati edukativno-interaktivno predavanje na temu „Kockanje žena“.

50.000 ovisnika

Tačan broj patoloških kockara u BiH je nepoznat, a podatak koji se iznosi jeste da je riječ o najmanje 50.000 osoba. Pojedina istraživanja su pokazala da više od pola miliona stanovnika BiH posjećuje kladionice. Nažalost, neznatan broj onih koji se podvrgnu liječenju u tom procesu istraje do kraja.