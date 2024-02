Kako je preko noći postao poznat Uzunović, koji je dao lažnu izjavu oko svog telefona

Nakon toga je Tužilaštvo KS počelo provoditi istragu po službenoj dužnosti po ovom pitanju.

Krajem avgusta je objavljeno da zastupnik Arnel Isak, sin ministra unutrašnjih poslova FBiH Rame Isaka, odustaje od mjesta dopredsjedavajućeg Predstavničkog doma, a da za to mjesto predlaže Kenana Uzunovića, koji je u međuvremenu postao dio Kluba zajedno sa Isakom i Elzinom Pirić.

Tada je reagovao i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, koji je kazao da je Uzunović prešao u stranku Snaga naroda, iako službene potvrde toga nikada nije bilo.

- Kenan Uzunović, koji je u ime BHI-KF dobio mjesto dopredsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, nakon izdaje BHI-KF, potom prelaska u NES i naplaćivanja pomenutog prelaska, trenutno je prešao u Snagu naroda i zajedno sa Ramom Isakom sada su napravili trojku koja je ključna u Federaciji. Zaboravio je “moralni” da nije on osvojio mandat nego moja stranka i moje ime – naveo je tada Kasumović.

Nije imenovan

Zbog blokade procesa rada komisija od strane opozicije on nikada nije imenovan za mjesto dopredsjedavajućeg, a istraga Tužilaštva KS je nastavljena.

Jutros je Uzunović saslušan u svojstvu osumnjičenog zbog davanja lažnog iskaza, a kasnije je pušten iz prostorija SIPA-e da se brani sa slobode. Iako su mnogi to protumačili kao da je on izmislio da mu je nuđen novac, to uopšte nije bio predmet hapšenja i to će dalja istraga pokazati.

Da li je na ovaj način Uzunović pokušavao dizati sebi cijenu kod trojke, ukoliko je riječ o lažnoj izjavi, tek ostaje da se vidi.

Naime, sporno je to što je on tokom saslušanja u svojstvu svjedoka lažno naveo da je svoj telefon kojim je snimio audio zapis u kojem mu se nudi novac od N.N. osobe, promijenio a snimak izbrisao. Međutim, istragom je utvrđeno da nije promijenio telefon, već ga je nakon saslušanja ugasio i prestao koristiti iako je znao da on predstavlja bitan dokaz u ovom krivičnom postupku.

Važnost Uzunovića je velika i zbog toga što vladajuća većina u Predstavničkom domu ima svega 51 zastupnika, a 50 glasova je potrebno za usvajanje bilo koje odluke. U ovoj tijesnoj većini važan je svaki glas, pogotovo ukoliko je neko odsutan sa sjednice. Osim toga, sada problem postavlja i to što je zastupnik Halil Bajramović (NiP) ostao bez mandata nakon što je pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu, pa će biti potrebno sačekati okončanje procedure imenovanja njegovog nasljednika.