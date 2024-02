Nestorović: Samo budala može da izjavi da nam je Dodik rasturio stranku

Veoma sam zahvalan predjedniku RS Miloradu Dodiku što nam je otvorio oči. On nije uticao na mene, ali nam je objasnio da to neće funkcionisati i dao mi je neke informacije koje su meni jako koristile. Ja sam mu vrlo zahvalan na tome.

Rekao je ovo za „Glas Srpske“ jedan od osnivača pokreta „Mi – Glas iz naroda“ prof. dr. Branimir Nestorović komentarišući tvrdnje Siniše Ljepojevića da je za raskol u pokretu kriv niko drugi do predsjednik RS Milorad Dodik.

- Da je Dodik rasturio pokret, to može da izjavi samo budala i izdajnik. To je to. Imam ja 70 godina, tako da je malo kasno da neko utiče na mene, ali mi je on objasnio da to neće funkcionisati i dao mi je neke informacije koje su meni koristile - kazao je Nestorović i dodao da on nije ni napustio pokret „Mi - Glas iz Naroda“.

Podsjetimo, jedan od osnivača ovog pokreta, Siniša Ljepojević rekao je da je za raskol u pokretu kriv Milorad Dodik jer je on predložio Nestoroviću da je organizaciji potreban predsjednik, a ne kolektivno rukovodstvo.

Jovan Janjić, jedan od osnivača pokreta „Mi – glas iz naroda“, rekao je da je Milorad Dodik mnogo uticao na Branimira Nestorovića.

– Imali su sastanak Nestorović i Pavić sa Dodikom, bio je još jedan naš član, bez znanja nas ostalih. Izašli su na konferenciju za medije i iznosili stavove koje su iznosili, predstavljeni su kao poslanici „Mi“, a da ostali osnivači i članovi nisu znali ništa o tome. Govoreno je u naše ime, a da o tome mi ništa nismo znali – kaže Janjić.

Dodao je da je Dodik predložio Nestoroviću da treba da se uništi kolektivno rukovodstvo i da treba da se izglasa predsjednik.