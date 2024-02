Kilogram pšenice u RS košta manje od kifle: Poslodavci se pravdaju da je to zbog povećanja minimalca

Brašno, voda, kvasac, malo soli i šećera, sjedi – mijesi hljeb... Jer kilogram pšenice košta manje od kifle u pekari.

“Koliko ste prošle godine plaćali hljeb?“, „1.20 KM.“ „A koliko sada plaćate?“, „Pretežno kuham.”

Pekarski proizvodi nikada skuplji u RS. Pekari to pravdaju povećanjem minimalca u ovom entitetu. Pravdali su i dok još nisu isplatili plaće po novom obračunu, uz opasku: ako želite veće plate, dobit ćete i više cijene.

- Nemamo odakle drugo nego od povećanja cijena pekarskih proizvoda. To je ono što je neminovno i to će nas čekati svake godine kada budemo htjeli povećavati plaće. Naravno, Vlada, ukoliko ima želju da budu jeftiniji pekarski proizvodi, onda treba ili napraviti neku subvenciju ili preko socijalne karte pomoći - rekao je Saša Trivić, proizvođač pekarskih proizvoda.

Dogovoren sastanak

Iz Vlade RS mu stiže podsjetnik da je koristio pravo na povrat poreza i doprinosa i da će ga entitet pratiti u tome. Bit će subvencija koje se daju već godinama. Tačka na ovu priču mogla bi da se stavi danas, za kada je dogovoren sastanak ministra i pekara.

- Značajan novac se vrati poslovnoj zajednici u toku godine kroz taj vid subvencije za povećanje plaća. Znači, na neki način, i zakonski je uređena ta oblast i stimulisala se privredna zajednica da povećava plaće - kaže Denis Šulić, ministar trgovine i turizma RS.

Takve poruke kao da se odbijaju o pojedine poslodavce, pa kao izgovor za povećanje cijena roba i usluga koriste upravo povećanje plaća. Znoj bi uskoro mogao da nas oblije i kada vidimo račun u nekom kafiću. Kafa od tri marke – takve su najave.

Najbolji izgovor

– Morate znati da je svaki poslodavac opterećen po radniku za 120 KM dodatnih prihoda. Ako je njegova kafa tada bila u cijeni da je on zarađivao koliko – toliko normalno da je bilo, on to ne može sada ispuniti i primoran je da mora dići tu cijenu kafe – rekao je Goran Kurtinović, Udruženje poslodavaca ugostiteljstva i turizma RS.

Malo po malo i izvuče se razlika minimalca iz džepa građana. 21. je vijek, a mi najviše raspravljamo o cijenama osnovnih roba i usluga. Jedna riječ, najbolji opis – apsurd.

– Da li ćemo imati dovoljno hljeba cijeli mjesec ili ćemo još jednom imati neko poskupljenje, pa ćemo se morati odricati određenih stvari. Ljudi razmatraju kako će putovati po svijetu, a mi djecu na ekskurziju, evo zbog povećanja minimalca ne možemo poslati – istakla je Murisa Marić, Udruženje potrošača „Don“, Prijedor.

I za to su se svi uhvatili kao najbolji izgovor. U narednom periodu možemo očekivati novi val poskupljenja u RS. Kako da nas ne odnese, pitanje je koje muči mnoge. Kako i ne bi, najniža plaća od 900 KM, potrošačka korpa oko 2.555, u kojoj samo za prehranu treba oko 1.153 marke. A korpa iz mjeseca u mjesec količinski sve lakša, finansijski sve teža, prenosi ATV.